Nagroda im. Jadwigi Barańskiej zostanie przyznana po raz pierwszy 18 maja

" Jadwiga Barańska i Jerzy Antczak byli jednymi z pierwszych studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, dziś są jednymi z najsłynniejszych absolwentów naszej uczelni. W październiku ubiegłego roku pożegnaliśmy Jadwigę Barańską, ale pamięć o Niej i jej rolach w naszej Szkole trwa i chcemy ją przekazywać kolejnym rocznikom studentów" - brzmi wpis na Facebooku szkoły filmowej w Łodzi.

Pomysłodawcą tej nagrody jest Łukasz Maciejewski , krytyk filmowy i teatralny, wykładowca łódzkiej Filmówki, dyrektor programowy kilku, a może nawet kilkunastu festiwali w Polsce.

"Wpadłem na pomysł, żeby nową tradycją Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi stała się Nagroda im. Jadwigi Barańskiej - zarazem, żeby było to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na naszym festiwalu. Nagroda dla młodego, wstępującego do zawodu artysty, pod patronatem aktorki, która pokazała, jak wspaniałą profesją może być aktorstwo. I że status aktora (filmowego, teatralnego, telewizyjnego), jest w zasadzie poza czasem. To radość i posłannictwo zarazem" - mówi krytyk filmowy.



Pomysł Łukasza Maciejewskiego spotkał się z życzliwością władz uczelni, Rektor Milenii Fiedler oraz Dziekana Wydziału Aktorskiego Piotra Seweryńskiego. Z entuzjazmem na pomysł zareagowali przede wszystkim Jerzy Antczak, twórca "Nocy i dni", "Hrabiny Cosel" i wielu wybitnych Teatrów Telewizji z udziałem Jadwigi Barańskiej oraz Mikołaj Antczak, syn Jadwigi Barańskiej i Jerzego Antczaka. Panowie postanowili ufundować nagrodę, zabezpieczając ją finansowo na wiele lat.

"Nie ma takich słów, które wyraziłyby radość, że inicjatywa Łukasza Maciejewskiego utworzenia Nagrody im. Jadwigi Barańskiej stała się faktem. Chcemy podziękować władzom uczelni w osobach Rektora - dr hab. Milenii Fiedler oraz Dziekana WA - prof. dr hab. Piotra Seweryńskiego, że pochylili się nad tą propozycją i obecność Jadwigi w uczelni, którą tak kochała, będzie trwała w postaci tej nagrody - do końca świata i jeden dzień" - napisał Jerzy Antczak.

"Jadwiga Barańska to jedna z najwybitniejszych absolwentek naszego Wydziału i uczelni. Wyrazistość ról, jakie stworzyła i konsekwencja jej artystycznej drogi jest imponująca i może być punktem odniesienia dla naszych studentów, młodych aktorów. Nagroda im. Jadwigi Barańskiej będzie przyznawana corocznie i wierzymy, że będzie znaczącym wyróżnieniem dla jej laureatów" - dodaje prof. dr hab. Piotr Seweryński, Dziekan Wydziału Aktorskiego.

Laureatkę lub laureata Nagroda im. Jadwigi Barańskiej poznamy po raz pierwszy 18 maja podczas uroczystej gali zamykającej 43. edycję Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.