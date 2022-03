Za rolę w "Nagim instynkcie" Stone została doceniona przez krytykę (m.in. nominacje do Złotego Globu i Saturna), ale także okrzyknięto ją symbolem seksu (m.in. MTV przyznało jej tytuł "Najatrakcyjniejszej Kobiety Roku 1993").

Gwiazda uważa "Nagi instynkt" za najbardziej znaczący i wymagający projekt w całej swojej karierze. Wchodząc w rolę Catherine Trammell, pisarki podejrzanej o morderstwo i uwikłanej w romans z prowadzącym śledztwo policjantem (Michael Douglas), oznaczało dla niej skonfrontowanie się z mroczną stroną samej siebie.



"Podczas kręcenia trzy razy zdarzyło mi się lunatykować, dwa razy obudziłam się w pełni ubrana w swoim samochodzie stojącym w garażu. Miałam ohydne koszmary" - wyznała w swojej autobiografii "The Beauty of Living Twice".

Sharon Stone: Dałam w twarz reżyserowi "Nagiego instynktu"

Udział w thrillerze erotycznym Verhoevena kojarzy jej się też z tym, że została oszukana przez reżysera, Paula Verhovena . Podczas kręcenia słynnej sceny przesłuchania, gwiazda nie była świadoma, że na ekranie widoczne będą jej intymne części ciała. Reżyser miał nakłonić ją do zdjęcia bielizny pod pretekstem technicznych problemów - tego, że materiał odbija światło. Zapewnił przy tym aktorkę, że kamera nie uchwyci jej nagości.

"Wezwano mnie, abym obejrzała gotowy film po zmontowaniu. Pamiętam, że pomieszczenie było wypełnione agentami i prawnikami, spośród których większość nie miała nic wspólnego z projektem. W ten oto sposób po raz pierwszy zobaczyłam na ekranie swoje krocze, na długo po tym, jak byłam wielokrotnie zapewniana: "Nic nie widzimy, musisz zdjąć majtki tylko dlatego, że odbijają światło".

"Toczyła się dyskusja na ten temat, każdy miał coś do powiedzenia. Ale skoro wagina, o której mowa należy do mnie, pozwólcie, że powiem jedno: inne punkty widzenia są g***o. warte. Po obejrzeniu tej sceny dałam w twarz reżyserowi, uciekłam do samochodu i natychmiast zadzwoniłam do swojego prawnika, Marty’ego Singera" - ujawniła Stone.

Prawnik aktorki poinformował ją wówczas, że nakręcenie filmu w ten sposób było zwyczajnie nielegalne, gdyż na planie została ona wprowadzona w błąd. Dlaczego więc uznawana dziś za kultową scena nie została wycięta z produkcji?

"Skonfrontowałam się później z Paulem i opowiedziałam mu o strategii, jaką przygotował dla mnie Marty. Oczywiście Paul usiłował przekonać mnie, że nie mam wyboru, że nic nie mogę na to poradzić. Byłam tylko aktorką, tylko kobietą - jaki wybór mogłam mieć? Ale w rzeczywistości go miałam. Długo myślałam nad tym, co powinnam zrobić. Ostatecznie zgodziłam się na uwzględnienie tej sceny w filmie, bo faktycznie wzbogaciła tę historię i moją postać. Dlatego to zrobiłam" - wyjaśniła gwiazda.



Stone dodała, że rolę w "Nagim instynkcie" wciąż uważa za najbardziej znaczący i wymagający projekt w całej swojej karierze. "Wcielając się w tę bohaterkę, musiałam skonfrontować się z mroczną stroną samej siebie. To było przerażające. Podczas kręcenia trzy razy zdarzyło mi się lunatykować, dwa razy obudziłam się w pełni ubrana w swoim samochodzie stojącym w garażu. Miałam ohydne koszmary. Mimo to uważam, że to był dla mnie przełomowy moment. Od tej pory miałam odwagę uczyć się nowych rzeczy i prosić świat, by się zmieniał" - zaznaczyła Stone.

Paul Verhoeven: Sharon Stone wiedziała, co robimy

W wywiadzie udzielonym portalowi Variety reżyser Paul Verhoeven przedstawił inną wersję wydarzeń.

"Moje wspomnienia są radykalnie różne od wspomnień Sharon. Nie ma to nic wspólnego z tym, jak wspaniale wcieliła się w postać Catherine Tramell. Jest w tej roli absolutnie fenomenalna. Ciągle jesteśmy w dobrych relacjach i wymieniamy się SMS-ami. Ale jej wersja zdarzeń jest nieprawdziwa. Dokładnie wiedziała, co robimy" - wyznał reżyser.



"Powiedziałem jej, że ta scena będzie oparta na historii jednej mojej znajomej z czasów studiów. Wielokrotnie robiła tę sztuczkę z nogami na imprezie. Gdy mój przyjaciel powiedział jej, że widział jej waginę, odparła: 'Oczywiście, właśnie po to, to robię'. Wspólnie z Sharon zdecydowaliśmy się zrobić coś podobnego" - wspomina dalej Verhoeven.

Choć występ w "Nagim instynkcie" zagwarantował jej międzynarodową popularność i status gwiazdy, to honorarium, jakie otrzymała Sharon Stone, było śmiesznie niskie. "Moja gaża była tak mała, że nie wystarczyło mi na zakup sukienki, w której miałam pojawić się na oscarowej gali rok później" - wyznała.



"Na 'Nagim instynkcie' zarobiłam śmieszne pieniądze. Michael tymczasem dostał 14 milionów dolarów oraz procent przychodów ze sprzedaży biletów. Moja gaża była tak mała, że nie wystarczyło mi na zakup sukienki, w której miałam pojawić się na oscarowej gali rok później. Znalazłam się w dziwnym położeniu, bo nagle, praktycznie z dnia na dzień, stałam się sławna, a w ogóle nie miałam pieniędzy" - zdradziła Stone w programie "Q With Tom Power".

I podkreśliła, że zainteresowanie fanów i mediów, jakiego doświadczyła po premierze obrazu, było dla niej przytłaczające. "Jest piątek i jesteś sobą, a już we wtorek jesteś Beatlesami. Tak to mniej więcej wyglądało. Ludzie wchodzą ci na maskę samochodu. Idziesz ulicą i nagle 30 osób zaczyna biec za tobą. To było istne szaleństwo. A nie miałam wtedy ochrony, której potrzebowałam" - wyznała gwiazda.



Sharon Stone: Ludzie dalej chcą, żebym rozbierała się przed kamerą

O tym, jak wielka panowała wtedy obsesja na jej punkcie, aktorka przekonała się po przyjeździe na festiwal filmowy w Cannes w maju 1992 roku. Było to nieco ponad miesiąc po kinowej premierze "Nagiego instynktu".



"Pamiętam, jak wróciłam do hotelu, a wszystkie moje prywatne rzeczy zniknęły - łącznie z soczewkami kontaktowymi i szczoteczką do zębów. Musieliśmy znaleźć sposób na to, bym mogła wyjść z hotelu bez asysty ochroniarzy. Wezwano wszystkich pracowników kuchni i kelnerów, aby podeszli i utworzyli krąg, a ja i dwie moje przyjaciółki byłyśmy w środku. W ten sposób próbowali przeprowadzić mnie przez hol. Były tam setki ludzi, którzy krzyczeli i szarpali nas. To był ten moment, kiedy zrozumiałam, że jestem sławna" - ujawniła Stone.

Sharon Stone przyznała, że scena z "Nagiego instynktu" "zmieniła jej życie". "Jakiś czas temu siedziałam sobie [w oczekiwaniu na ujęcie], kiedy mój reżyser powiedział: 'Możesz podać mi majtki, ponieważ widzimy je w scenie, a twoja bohaterka nie powinna ich mieć? Widz jednak nic nie zobaczy'" - Stone przypomniała słowa reżysera Paula Verhovena. Powiedziałam: 'Pewnie'. Nie wiedziałam, że ten moment zmieni moje życie" - dodała aktorka.

W 2006 roku aktorka wystąpiła w długo oczekiwanym sequelu "Nagiego instynktu". Produkcja w reżyserii Michaela Caton-Jonesa nie przyniosła jednak spodziewanych zysków (39 milionów dolarów dochodów przy budżecie wynoszącym 70 milionów), została surowo oceniona przez krytyków, a Stone przyniosła kolejną w karierze Złotą Malinę.

"Nie jestem już piękną małolatą. Dojrzałam i nie mam ochoty być już symbolem seksu. A ludzie nadal chcą, bym rozbierała się przed kamerą" - gwiazda mówiła kilka lat temu.



W 2019 roku aktorka zdumiała widownię, w tym 19-letniego wówczas syna, podczas odbywającej się w Berlinie gali wręczenia nagród Men of the Year, przyznawanych przez czasopismo "GQ". Zanim gwiazda zabrała głos, by podziękować za wyróżnienie, ku zdumieniu widowni poprosiła o krzesło, po czym powtórzyła pamiętną scenę z "Nagiego instynktu".

