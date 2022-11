W rolach głównych zobaczymy Paulinę Gałązkę i Mirona Jagniewskiego. Partnerują im m.in. Maria Pakulnis , Magdalena Lamparska , Jan Frycz , Michał Czernecki i Delfina Wilkońska.

"Na twoim miejscu": O czym opowiada film?

Kaśka i Krzysiek - młode, atrakcyjne małżeństwo z uroczym synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a jednak są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają tak samo - na kłótniach. Aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez... zamianę ciał. Od teraz Krzysiek jest Kaśką, a Kaśka Krzyśkiem. Każde z nich musi przejąć obowiązki tego drugiego i stawić czoła problemom, o których istnieniu wcześniej nie miało pojęcia... Czy to sprawi, że inaczej spojrzą na siebie nawzajem i nauczą się empatii? Zamiana ciał jest tylko wytrychem, z którego korzystają twórcy filmu, żeby móc powiedzieć kilka niebanalnych słów o współczesności.

"Ogromnie spodobało mi się to wyzwanie aktorskie. Po niezwykle kobiecych rolach, które wcześniej grałam, np. w filmie 'Dziewczyny z Dubaju', zagrać faceta? Fantastyczna przygoda! Poza tym po zdjęciach próbnych wiedziałam, że projekt będzie miał wspaniałą energię i twórców. Ilość uwagi i przygotowanie reżysera po prostu mnie ujęły. Z Mironem już na tamtym etapie złapaliśmy chemię, a produkcja dbała o profesjonalną i twórczą atmosferę" - mówi wcielająca się w postać Kaśki, a po zamianie ciał również Krzyśka, Paulina Gałązka .

Zaskakujące wyzwania w pracy i domu. Zupełnie inne postrzeganie przez społeczeństwo, i w końcu przyzwyczajenie się do nowej fizyczności, jak chociażby posiadania piersi czy siedzenia "po męsku". To wszystko przysporzy bohaterom mnóstwo problemów, a widowni zarówno śmiechu, jak i powodów do przemyśleń.

"Na twoim miejscu": Kto zagra w komedii TVN Warner Bros. Discovery?

Reżyserem "Na twoim miejscu" jest Antonio Galdámez, dla którego jest to pełnometrażowy debiut fabularny.

"Domeną reżysera jest praca z aktorem. To oczywiście ogromna przyjemność, ale również wyzwanie. Opowiedzieliśmy o relacji bohaterów w sposób dowcipny i wesoły, jednak ważne było dla mnie zawarcie także cieni, rzeczy trudnych do przepracowania i dających do myślenia. Praca nad różnymi tonami, ciągłe wyważanie proporcji między śmiechem a łzami - to był proces niezwykle ciekawy i inspirujący" - mówi Galdámez.

W filmie w główne role, zarówno Kaśki jak i Krzyśka wcielają się Paulina Gałązka oraz Miron Jagniewski, na ekranie partnerują im m.in. Maria Pakulnis, Magdalena Lamparska, Jan Frycz, Michał Czernecki i Delfina Wilkońska. Za scenariusz filmu odpowiadają Łukasz Światowiec i Anna Bielak.

Producentem filmu jest TVN Warner Bros. Discovery. Za dystrybucję odpowiada NEXT FILM.

