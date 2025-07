"Superman"

"Superman" Jamesa Gunna będzie pierwszą filmową odsłoną nowego kinowego uniwersum DC. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Reżyser zdradził, że jedną z głównych inspiracji był dla niego komiks "All-Star Superman" Granta Morrisona i Franka Quitelya.

Dodał także, że nie będzie to geneza superbohatera. Bardziej interesuje go pogodzenie dziedzictwa planety Krypton z ziemskim wychowaniem Kal-Ela. "[Superman] jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia. Reprezentuje dobro w świecie, w którym uchodzi ono za przestarzałe" - mówił Gunn w styczniu 2023 roku.

Obok granego przez Davida Corensweta Supermana zobaczymy także innych superbohaterów, między innymi Mr. Terrifica (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced), Guya Gardnera (Nathan Fillion) i Metamorpho (Anthony Carrigan). I Krypto, superpsa.

Zdjęcie Rachel Brosnahan i David Corenswet w filmie "Superman" / materiały prasowe

"Dziewczyna z Kolonii"

Vera Brandes (Mala Emde) miała 18 lat, gdy podjęła się organizacji koncertu Keitha Jarretta (John Magaro) w Kolonii w 1975 roku. O jej perypetiach i występie, którego zapis stał się jedną z najpopularniejszych płyt w historii jazzu, opowiada film "Dziewczyna z Kolonii" Ido Fluka, który debiutował podczas tegorocznego festiwalu w Berlinie.

Część zdjęć odbyła się w Łodzi, a nad filmem pracowali także polscy twórcy, między innymi producentka Ewa Puszczyńska, kostiumografka Aleksandra Staszko i kompozytor Hubert Walkowski.

Zdjęcie Mala Emde w filmie "Dziewczyna z Kolonii" / Album Online/East News / East News

"Pewnego razu w Paryżu"

Około 30 osób należących do jednej rodziny dowiaduje się, że wszyscy wkrótce odziedziczą duży dom, który stoi opuszczony od lat. Seb, Abdel, Céline i Guy zostają wybrani, aby przeprowadzić inwentaryzację lokalu. Połączeni ze sobą dalekim pokrewieństwem "kuzyni" odkrywają niezwykłe sekrety starego domostwa.

Trafiają na trop tajemniczej kobiety o imieniu Adèle, która w 1895 roku opuściła rodzinną Normandię, by udać się do przeżywającego rewolucję przemysłową i kulturową Paryża. Dzięki tej wyjątkowej historii czwórka postaci ze współczesności odbędzie podróż w głąb własnego drzewa genealogicznego i umożliwi odkrycie niezwykłych momentów z końca XIX wieku, czasu wynalezienia fotografii i narodzin impresjonizmu.

To zderzenie dwóch epok będzie dla bohaterek i bohaterów "Pewnego razu w Paryżu" narodzinami pięknej refleksji nad tym, co w życiu jest naprawdę ważne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pewnego razu w Paryżu" [trailer] materiały prasowe

"Szopy w natarciu"

"Szopy w natarciu" to klasyczny film Studia Ghibli z 1994 roku. Nawiązuje on do japońskiej mitologii. Według niej tanuki – tamtejszy gatunek jenota – mogą zmieniać kształt swojego ciała, a nawet przyjmować ludzką postać.

Gdy okazuje się, że ludzie chcą zrównać las z ziemią i na tym miejscu wybudować osiedle mieszkaniowe, tanuki nie mogą do tego dopuścić. Postanawiają zastosować sabotaż: dzięki umiejętności transformacji, będą wszelkimi możliwymi sposobami utrudniać postęp prac budowlanych.

"Dzieci z Favoriten"

Tam, gdzie inni widzą problemy, ona potrafi dostrzec potencjał. "Dzieci z Favoriten" to poruszająca opowieść o nauczycielce z największej podstawówki w Wiedniu. To wspaniały film o poświęceniu, ale też sile edukacji, który powinni zobaczyć nie tylko nauczyciele i nauczycielki, ale też rodzice. Za reżyserię odpowiada znana austriacka dokumentalistka Ruth Beckermann.

"Królestwo Siedmiu Mórz"

Najlepsi przyjaciele Paluch i Raven służą na statku pod dowództwem Kapitana Szablozębego, Króla Siedmiu Mórz. Ta pełna przygód wyprawa zmienia się, kiedy zła hrabina Grel znienacka atakuje statek i porywa Palucha. Wszystko to jest częścią jej sprytnego planu pokonania kapitana i przejęcia władzy nad ojczyzną piratów. Popsuć szyki zamierzają jej młoda marynarka Raven, kapitan Szablozęby oraz ekscentryczny kucharz, którzy zrobią wszystko, aby powstrzymać zło i uratować Palucha. "Królestwo Siedmiu Mórz" to pełna zwrotów akcji wyprawa, która udowadnia, jak bardzo liczy się przyjaźń, odwaga oraz współpraca.

"Basia. Mam swój świat"

W najnowszym filmie "Basia. Mam swój świat" bohaterka w pasiastej bluzie pokazuje, że ma nie tylko własne zdanie, ale i ogromną wyobraźnię. Uwielbia rodzinne podróże, zabawę i – jak każde dziecko – sięgać po słodycze, gdy tylko może. Udowadnia, że nie tylko chłopcy mogą świetnie grać w piłkę nożną. Choć wizyta u dentysty nie należy do jej ulubionych przygód, Basia stawia czoła rzeczywistości po swojemu — z uśmiechem, energią i odrobiną dziecięcego uporu. W nowej części kinowych przygód Basi rodzice też znajdą coś dla siebie! Na pewno wszyscy bez trudu zrozumieją, co czuje filmowa mama, gdy rusza w długą podróż samochodem z trójką małych dzieci.

"Wielkie piękno"

Jep Gamberdella (Toni Servillo) w pełni korzysta z życia pomimo pierwszych oznak starzenia. Chodzi na eleganckie kolacje i przyjęcia, gdzie — jako znany dziennikarz i nałogowy uwodziciel — jest zawsze mile widziany. W młodości napisał powieść, która przyniosła mu nagrodę literacką i reputację sfrustrowanego pisarza. Znużony stylem życia, Jep marzy czasem, aby raz jeszcze wziąć do ręki pióro.

Krytycy dostrzegają w "Wielkim pięknie" swoisty hołd złożony ponadczasowej twórczości filmowej Federico Felliniego: "Słodkiemu życiu", "Rzymowi" i "Osiem i pół". Paolo Sorrentino nie ukrywa swojej fascynacji znakomitym reżyserem.

Film spotkał się z uznaniem widzów i krytyków filmowych. Zdobył Oscara i Złoty Glob dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, a także cztery Europejskie Nagrody Filmowe i liczne inne wyróżnienia. Po 12 latach powraca na ekrany polskich kin.

Zdjęcie Kadr z filmu "Wielkie piękno" / INDIGO FILM / Album/EAST NEWS / East News