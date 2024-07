Na co iść do kina w weekend? Tornada, kampery, koty

"Twisters"

"Twisters" to kontynuacja kasowego hitu z 1996 roku. Opowiadał on o grupie łowców burz pracujących nad wynalazkiem mającym zapewnić wcześniejsze wykrywanie tornad, celem szybszego i skuteczniejszego ewakuowania ludzi z zagrożonych terenów. W rolach głównych wystąpili w nim Helen Hunt i Bill Paxton.

W "Twisters" ich miejsce zajęli Glen Powell i Daisy Edgar-Jones. Ten pierwszy dosłownie przebiera w propozycjach po sukcesie filmu "Top Gun: Maverick". Niedawno mogliśmy go zobaczyć w komedii romantycznej "Tylko nie ty", w której zagrał wraz z Sydney Sweeney, oraz "Hit Manie" Richarda Linklatera. Z kolei Edgar-Jones znana jest najlepiej z serialu "Normalni ludzie". Wystąpiła również w filmach "Fresh" i "Gdzie raki śpiewają".

Wideo "Twisters" [trailer 2]

W pozostałych rolach zobaczymy Anthony'ego Ramosa, Maurę Tierney, Brandona Pereę, Daryla McCormacka, Sashę Lane, Kiernan Shipkę i Nika Dodana. Kontynuację napisał Mark L. Smith ("Zjawa"), a za kamerą stanął nominowany do Oscara za "Minari" Lee Isaac Chung.

"Terapia dla par"

"Terapia dla par" to hiszpańska komedia o trzech małżeństwach, z których każde boryka się ze swoimi problemami. Ich terapeutka wpada na niecodzienne rozwiązanie. Zaprasza wszystkich na spotkanie, na którym sama się nie zjawia. Zamiast tego zostawia zgromadzonym wskazówki. Szóstka bohaterów zaczyna ze sobą rozmawiać, a ich spotkanie zmienia się w terapię grupową. Na jaw wychodzą kolejne informacje, a całość zmierza do zaskakującego końca.

Film jest kolejnym dziełem w reżyserskim dorobku Gerardo Herrero. Jest on uznanym producentem, który pracował przy filmach nagrodzonych Oscarem ("Sekret jej oczu") i Złotą Palmą ("Wiatr buszujący w jęczmieniu"). Jego najnowsza komedia przywodzi na myśl włoski hit "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie".

Zdjęcie Kadr z filmu "Terapia dla par" / materiały prasowe

"W stronę słońca"

"W stronę słońca" Agnieszki Kokowskiej to jeden z największych hitów festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Opowiada on o małżeństwie, które sprzedaje całe swój dobytek i wraz z trójką dzieci wyrusza kamperem na wyprawę życia. Swoje podboje relacjonują w mediach społecznościowych.

Film skupia się na dynamice wewnątrz pięcioosobowej rodziny. Jak małżeństwo radzi sobie z napięciem w podróży? Jak dorastający chłopcy reagują na całkowitą zmianę trybu życia? "W stronę słońca" łączy tradycję kina drogi z wrażliwością dokumentu.

Zdjęcie Plakat filmu "W stronę słońca" / materiały prasowe

"Był sobie kot"

Pewien rozpieszczony i samolubny kocur wiedzie lekkomyślne życie, nie doceniając troski i miłości, jaką otacza go jego opiekunka. Gdy na skutek wariackiego wybryku traci ostatnie już dziewiąte życie, staje mordka w mordkę z nieodwracalnym. Sądząc, że jego ziemska podróż właśnie dobiegła końca, kocur wpada w popłoch. Okazuje się jednak, że znowu ma więcej szczęścia niż rozumu, bo łaskawy Stwórca postanawia dać mu jeszcze jedną szansę. A właściwie jeszcze 10 szans.

Kocur powraca na ziemię, by odebrać lekcję wdzięczności, przyjaźni i miłości. Zachwycony obiecuje sobie, że tym razem będzie zupełnie inny niż dotąd. Ale że aż tak inny?! Otóż kocur w każdym kolejnym wcieleniu będzie przybierał niespodziewaną formę i kształt. Jako papuga, rozkoszny szczur, nieporadny karaluch, borsuk, a raz nawet, o zgrozo, pies, będzie musiał stawić czoła szalonemu naukowcowi, który chce zniszczyć naturalną harmonię w przyrodzie. Czy uda mu się wykorzystać tę szansę i stać się najlepszą wersją samego siebie?

W polskiej wersji językowej animacji "Był sobie kot" swoich głosów użyczyli Borys Szyc, Katarzyna Zielińska, Michalina Łabacz oraz Rafał i Marcin Mroczek.

Zdjęcie Kadr z filmu "Twisters" / materiały prasowe