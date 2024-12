"Wicked"

Na ten film fani czekali bardzo długo. Musical "Wicked" szturmuje już amerykańskie kina. W globalnym box office jak dotąd bije na głowę wszystkie inne projekty, w tym kontynuację "Gladiatora".



Opowieść o wyjątkowej przyjaźni Elphaby (Złej Czarownicy z Zachodu) i Glindy (Dobrej Czarownicy). Dziewczyny są studentkami Uniwersytetu Shiz w znanej powszechnie Krainie Oz. Elphaba, charakteryzująca się zielonym kolorem skóry, jeszcze nie odkryła swojej prawdziwej mocy. Po spotkaniu z Czarodziejem z Krainy Oz przyjaźń młodych uczennic stanie pod znakiem zapytania. Glinda, pragnie popularności i władzy, a Elphaba pozostanie wierna sobie.

Reżyserem filmu jest Jon M. Chu. W rolach głównych wystąpili Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Bowen Yang i Peter Dinklage. Scenariusz napisała Holzman. To pierwsza część opowieści, druga ma trafić do kin za rok.



"Lany poniedziałek"

Utrzymana w klimacie realizmu magicznego, osadzona w polskich realiach, uniwersalna opowieść o mierzeniu się z krzywdą, oswajaniu traumy i uzdrawiającej sile empatii. Gdzieś na granicy dzieciństwa i dorosłości, w małej grupie przyjaciół płynie życie 15-letniej Klary. Przyszłość rysuje się jasno i obiecująco. Jednak wystarczy jedna chwila, by to wszystko zburzyć. Co tak naprawdę wydarzyło się w lany poniedziałek przed rokiem? Kim był zamaskowany mężczyzna, który skrzywdził Klarę? Jak po czymś takim odnaleźć znów sens i radość życia?

W poszukiwaniu wsparcia i zrozumienia, Klara zwraca się do nowej przyjaciółki, która znacznie różni się od reszty nastolatków w mieście. Dziewczyny będą musiały zmierzyć się z głęboko skrywaną traumą, szukając nadziei i nowego początku. Film jest pełnometrażowym debiutem Justyny Mytnik. Główne role zagrały: Julia Polaczek, Nel Kaczmarek i Jowita Budnik.



"Drzewa milczą"

Agnieszka Zwiefka ("Vika!", "Królowa ciszy") to jedna z najbardziej cenionych polskich reżyserek kina dokumentalnego. Bohaterką jej najnowszego filmu "Drzewa milczą" (2024) jest Runa, 16-letnia Kurdyjka, która uciekając wraz z rodziną z Iraku, trafia na polsko-białoruską granicę. Jej matka, będąc w zaawansowanej ciąży, umiera w szpitalu wskutek wycieńczenia i warunków, jakie panowały w przygranicznym lesie. Teraz Runa musi dorosnąć w przyspieszonym tempie - to ona zostaje głową rodziny, by zaopiekować się czwórką młodszych braci i ojcem, który nie radzi sobie z narastającymi trudnościami.

Sprawa odbiła się szerokim echem w Polsce i na świecie. Agnieszka Zwiefka spotkała rodzinę świeżo po tragedii w ośrodku dla uchodźców i wywiązała się między nimi szczególna więź, dzięki której powstał film, a rodzina odnalazła spokój i bezpieczny dom w Sopocie, gdzie mieszka do dziś dzięki wsparciu miasta. Film jest niezwykłym połączeniem kina dokumentalnego i animacji. Wszystkie fragmenty ukazujące podróż rodziny przez puszczę białowieską, są pokazane w formie animowanych rysunków Runy, która szkicując radziła sobie w ten sposób z traumą.

Zdjęcie Runa - bohaterka filmu "Drzewa milczą" / filmpolski.pl / materiały prasowe

"Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja"

Nareszcie spełnia się największe marzenie renifera Niko! Wspólnie ze swoim tatą będzie mógł latać w elitarnej Powietrznej Eskadrze Świętego Mikołaja. Wkrótce okazuje się jednak, że jest jeszcze jeden kandydat na jego miejsce - to Stella, zawadiacka reniferka, która również chętnie przyczyni się do rozdawania prezentów na Boże Narodzenie. Pomimo rywalizacji, oboje lubią się nawzajem, a Niko zachęcony przez swoją konkurentkę pokazuje jej gdzie ukryte są słynne sanie Świętego Mikołaja. W noc poprzedzającą Wigilię wychodzi na jaw, że Stella bez pytania zabrała bezcenny pojazd i uciekła z nim w kierunku mroźnej Północy. Niko wspólnie ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi - wiewiórką Juliuszem i łasicą Wilmą, ruszają śladem uciekinierki.

"Elfy ratują święta"

Młoda elfka Marcepan nie czuje magii świąt. Jej mama postanawia coś z tym zrobić i zabiera ją na tajną misję. Muszą uwolnić zaczarowanego, śnieżnego renifera Glistena i ocalić Boże Narodzenie. Wspaniała, rodzinna i ciepła animacja o tym, że magia jest w nas i nie wolno nigdy się poddawać.

"Kina i Yuk"

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o dwóch zakochanych i dzielnych polarnych liskach, które muszą stawić czoła nieoczekiwanej rozłące. Liski zostają rozdzielone na skutek topnienia lodowców. Za wszelką cenę chcą się odnaleźć. Zanim znów się spotkają, po drodze nawiążą nieoczekiwane przyjaźnie i każde z nich przeżyje wielką, czasami niebezpieczną, przygodę.

"Trzy kilometry do końca świata"

Siedemnastoletni Adi wraca do swojej rodzinnej miejscowości w sercu delty Dunaju, by spędzić letnie wakacje z rodzicami. Na co dzień chłopak mieszka i studiuje w sąsiednim mieście Tulcea, do którego można dostać się tylko za pomocą łodzi. Malownicze miejsce, w jakim się wychował, niewielka społeczność, gdzie wszyscy się znają, dają bohaterowi złudne poczucie bezpieczeństwa. Pewnej nocy, wracając z imprezy, Adi zostaje brutalnie zaatakowany. Szef lokalnej policji rozpoczyna śledztwo, które prowadzi do syna, budzącego strach w okolicy Zentova. Pretekstem miałyby być nieuregulowane finansowe rozliczenia między starszymi mężczyznami. Wkrótce na jaw wychodzi jednak prawdziwy powód ataku.

"Strefa"

Po zmasowanej inwazji nieznanego gatunku istot, niedobitki ludzkości znajdują schronienie w górskich enklawach, gdzie nie sięga moc potworów. W jednej z nich, położonej w skalistym paśmie Kolorado, Will Bridger mierzy się z widmami przeszłości i postępującą chorobą syna - Huntera. Kiedy brak lekarstw i nagły wypadek narażają chłopca na śmiertelne niebezpieczeństwo, Bridger, stawiając czoła najgorszym koszmarom, wyrusza do miasta leżącego daleko poza "bezpieczną strefą". W przeprawie przez terytorium bestii, towarzyszą mu Nina i Katie - dwie wrogie sobie kobiety, połączone wspólnym celem. Czy ryzykując wszystko, trójka śmiałków znajdzie ratunek, zanim będzie za późno?

Gwiazda "Avengers" i "Kapitana Ameryki" Anthony Mackie oraz Morena Baccarin ("Deadpool") w trzymającym w napięciu postapokaliptycznym thrillerze akcji.

"Beezel"

Ostatnia propozycja weekendowa to horror dla tych, którzy lubią się w kinie bać. Takie domy powinno się omijać z daleka. Ale przez sześć dekad kilku nieszczęśników miało pecha. Od chwili, gdy tylko przekroczyli próg, ich los był przesądzony. W tej ruinie mieszka ślepa wiedźma, nieustannie głodna nowych dusz.