"Hit Man"

"Hit Man" to komediowy film sensacyjny, doceniony przez krytyków i festiwalową publiczność, w reżyserii Richarda Linklatera ("Boyhood", cykl "Przed wschodem słońca"). W roli głównej - współpracownika policji, który by złapać osoby zlecające morderstwa sam wciela się w zabójcę - wystąpił znany z "Top Gun: Maverick" oraz filmów "Tylko nie ty" i "Twisters" - Glen Powell . Partneruje mu Adria Arjona ("Morbius", "Detektyw") oraz gwiazda serialu "The Walking Dead" Austin Amelio.

Scenariusz filmu zainspirowały prawdziwe, choć nieprawdopodobne wydarzenia, opisane w 2001 roku na łamach magazynu "Texas Monthly".

Gary Johnson, profesor filozofii i psychologii, wcielał się w zabójców na zlecenie, łapiąc z policją najróżniejszych zleceniodawców niedoszłych wyroków śmierci. Za każdym razem umawiając się z niedoszłym zleceniodawcą zamachu, mężczyzna wcielał się w inną postać, tworząc przy tym wymyślne i ekscentryczne kreacje. Zobacz zwiastun!

"Monster"

"Monster" to najnowsza produkcja Hirokazu Koreedy, laureata Złotej Palmy z 2018 roku za "Złodziejaszków" . Na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes Yujiego Sakamoto otrzymał nagrodę za scenariusz filmu "Monster". Saori po śmierci męża samotnie wychowuje nastoletniego syna Minato. Zauważa u niego niepokojące zachowanie i odkrywa, że jest gnębiony przez swojego nauczyciela. Żąda w szkole odsunięcia pana Hori od pracy z dziećmi.

Koreeda zaskakuje, podsuwa różne tropy, opowiadając nam historię z trzech perspektyw - matki, nauczyciela i samego Minato. Reżyser opowiada o skomplikowanych emocjach - jakże różnych u każdego z bohaterów - w sposób czysty i subtelny. Dużym atutem filmu jest ścieżka dźwiękowa, jedna z ostatnich kompozycji znakomitego japońskiego kompozytora Ryuichiego Sakamoto . Zobacz zwiastun!

"Powoli"

" Powoli " to litewski kandydat do Oscara z 2023 roku, wyreżyserowany przez zaledwie 32-letnią Mariję Kavtaradze. Zobacz zwiastun!

Elena ( Greta Grineviciute ) jest tancerką, Dovydas ( Kestutis Cicenas ) tłumaczem języka migowego. Spotykają się po raz pierwszy, gdy mężczyzna pojawia się w roli tłumacza na zajęciach Eleny z osobami głuchymi. Iskrzy między nimi już od pierwszych minut. Relacja ta jednak nie będzie należała do najłatwiejszych. Ich związek staje pod znakiem zapytania, gdy Dovydas wyznaje, że jest aseksualny.

"Prawda24"

Alan Biernat jest początkującym aktorem, któremu wada wymowy uniemożliwia otrzymanie jakiejkolwiek roli. Jedynym wyjściem z sytuacji jest nagrywanie casting tape'ów i wysyłanie ich do reżyserów castingów. Pewnego razu w ręce wpada mu fragment scenariusza, w którym postać - którą ma zagrać, wypowiada teorie spiskowe. W internecie, nagranie zyskuje popularność. Jednak, nie ze względu na świetną grę Biernata, a z powodu treści. Alan zaczyna udostępniać coraz więcej podobnych filmików. Zgłębiając świat teorii spiskowych, zaczyna w nie wierzyć.

"Prawda24" to polska, niezależna produkcja, pełnometrażowy debiut 23-letniego Chwieruta. Artysta nie był nigdy w szkole filmowej. Swoją karierę rozpoczął w wieku 16 lat, zakładając z kolegą firmę produkcyjną. Odtwórca głównej roli Jakub Ormaniec jest jego rówieśnikiem. Studiuje aktorstwo na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

"Istoty fantastyczne"

"Istoty fantastyczne" to opowieść o podróżowaniu dziecka w odkrywaniu na nowo swojej wyobraźni. Historia dziewczynki, która odkrywa, że może zobaczyć wyimaginowanych przyjaciół wszystkich, których zna. Co robi z tą supermocą?



Film został napisany i wyreżyserowany przez Johna Krasińskiego ("Ciche miejsce"). Głównych bohaterów grają: Cailey Fleming, Ryan Reynolds, John Krasinski i Fiona Shaw, a głosów użyczają: Phoebe Waller Bridge, Louis Gossett Jr. i Steve Carell. Zobacz zwiastun!

"Tarot: karta śmierci"

"Tarot: karta śmierci" to horror, opowiadający o grupie przyjaciół, którzy naruszają świętą zasadę Tarota, aby nigdy nie używać cudzych kart. Nieświadomie uwalniają zło uwięzione w przeklętych kartach. Jeden po drugim stają twarzą w twarz z przeznaczeniem i zaczynają wyścig przed przyszłością przepowiedzianą w kartach.

W filmie występują: Harriet Slater, Adaina Bradleya, Avantika i Jacob Batalona (znany z roli Neda w serii "Spider-Man"). Zobacz zwiastun!

"Susza 2: Force of Nature"

Bohaterem filmu "Susza 2: Force of Nature" jest detektyw Aaron Falk, który wraca, by rozwikłać sprawę zaginięcia w australijskim buszu. W noc swojego zniknięcia Alice Russel wykonała tylko dwa telefony - jeden alarmowy i jeden do Aarona. Bardzo szybko okazuje się, że każda z uczestniczek wyprawy przedstawia nieco inną wersję wydarzeń.

Podczas śledztwa, które prowadzi go w głąb mrocznego lasu, Falk odkrywa tajemnice kryjące się w cieniu gór. Próbuje rozwikłać plątaninę relacji osobistych i zawodowych łączących pięć kobiet, którym nie są obce podejrzliwość i zdrada - ale czy to wystarczy, by zabić?