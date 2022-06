Scenariusz filmu "My Policeman" powstał na podstawie wydanej w 2012 roku bestsellerowej powieści autorstwa Bethana Robertsa. Poruszająca temat zakazanej miłości i skrytej tożsamości książka szybko stała się hitem pośród społeczności LGBTQ. To ona skłoniła Robbiego Rogersa do ujawnienia swojej orientacji seksualnej (co uczyniło go drugim piłkarzem w Wielkiej Brytanii, który dokonał takiego coming-outu). Rogers pokazał powieść Robertsa swojemu mężowi, producentowi i reżyserowi, Gregowi Berlantiemu ( "Twój Simon" ). Od tej pory jej ekranizacja stała się ich wymarzonym projektem, który teraz udało się zrealizować.

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły książki "My Policeman", opowiada ona historię miłosnego trójkąta. Przystojnego policjanta Toma, jego łagodnej, cierpliwej żony Marian oraz tajemniczego kochanka Patricka - erudyty, kustosza muzeum. Część akcji rozgrywa się w Anglii lat 50. XX wieku, w której homoseksualne związki były zakazane. Narracja toczy się na dwóch płaszczyznach czasowych. Drugą z nich jest rok 1999, dzięki czemu dowiadujemy się, jak potoczyły się dalsze losy bohaterów.

Podczas gdy Harry Styles , Emma Corrin i David Dawson wcielają się w młodych bohaterów filmu, w ich starszych wcieleniach zobaczymy Linusa Roacha ( "Mandy" ), Ginę McKee ( "Notting Hill" ) oraz Ruperta Everetta ( "Mój chłopak się żeni" ).

Harry Styles: Heteroseksualny aktor w roli geja

"Harry Styles przeczytał scenariusz tego filmu tak wiele razy, że znał na wylot każdy jego fragment podczas naszego pierwszego spotkania. Uznałem to za niewiarygodnie imponujące. Nie tylko znał wszystkie swoje kwestie, ale też kwestie innych postaci. Wiedział, o czym ze mną rozmawiać, a także doskonale rozumiał ważność poszczególnych scen. Z tego powodu nie musiał uciekać się do udawania czy kłamstw. Mógł po prostu wiernie oddać swoją postać" - chwali Stylesa reżyser filmu, Michael Grandage ( "Geniusz" ).

Ponieważ heteroseksualny Styles został wybrany do roli geja, Grandage'owi zależało na tym, by w pozostałych rolach obsadzić artystów ze społeczności LGBTQ. Emma Corrin w ubiegłym roku oznajmiła, że jest osobą niebinarną, Dawson również kojarzony jest jako członek społeczności LGBTQ, choć aktor utrzymuje swoje życie prywatne w tajemnicy. Dodatkowo zadeklarowanym gejem jest również Rupert Everett.

