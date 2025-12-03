Mroczny thriller z laureatką Oscara w roli głównej. Jest na co czekać

"Sunny": Angelina Jolie w mrocznym thrillerze

Po ogromnym sukcesie filmu o Marii Callas Angelina Jolie wkracza w nowy projekt. Tym razem zagra oraz będzie pełnić funkcję producentki filmu "Sunny", który zostanie wyreżyserowany przez Evę Sørhaug ("Tokyo Vice", "Yellowjackets"). Mroczny thriller opowie o potyczkach w półświatku i na pewno utrzyma w napięciu od pierwszej minuty. Jak przedstawiana jest fabuła filmu?

Angelina Jolie wcieli się w kobietę o niebezpiecznej przeszłości. Gdy dojdzie do tragicznego wydarzenia, będzie zmuszona w kilka godzin zaplanować ucieczkę, by ochronić nie tylko siebie, ale i swoich ukochanych synów.

Scenariusz napisał William Day Frank, który powstał na podstawie historii wymyślonej wspólnie z Sørhaug. Nathan Klingher z Gramercy Park Media produkuje wraz z Jolie, Markiem Fasano z Nickel City Pictures i Jeffreyem Greensteinem z A Higher Standard, we współpracy z Choice Films. Reżyserka Sørhaug jest też producentem wykonawczym filmu.

"Ten brutalny świat, który stworzyły Eva i Angelina, opiera się na idei przetrwania i rodzinie, której przewodzi matka, robiąca wszystko, co w jej mocy, by chronić swoich dwóch synów" - mówi Fasano z Nickel City w rozmowie z "Deadline".

"Angelina nadała tej roli niepowtarzalny charakter. Mocne, pełne postaci thrillery tego typu zdarzają się rzadko, a dbałość o szczegóły, jaką ona i Eva włożyły w ten film, jest imponująca" - dodał Nathan Klingher.

Angelina Jolie: szykuje się kolejna oscarowa rola?

Angelina Jolie od lat 80. nieprzerwanie pojawia się na ekranach. Znamy ją z klasyków takich jak "Hakerzy", "Przerwana lekcja muzyki" (film, za który otrzymała Oscara), "Salt" czy "Turysty". Wzięła udział w wielu komercyjnych sukcesach m.in. zagrała Larę Croft w ekranizacjach gry "Tomb Raider", wystąpiła w "Pan i Pani Smith" czy "Czarownicy" Disneya. W ostatnim czasie dołączyła do uniwersum Marvela dzięki roli w filmie "Eternals", a w zeszłym roku podróżowała po międzynarodowych festiwalach ze swoim najnowszym projektem "Maria Callas", gdzie wcieliła się w słynną śpiewaczkę operową.

Zdjęcie Angelina Jolie jako Maria Callas / Kino Świat / materiały prasowe

