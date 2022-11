Morgan Freeman zwrócił uwagę w czasie swojego wystąpienia, że piłka nożna łączy ludzi na całym świecie. "To, co łączy narody, łączy również całe społeczności" - zaznaczył.

"To, co nas łączy teraz tu, w tej właśnie sekundzie, jest dużo większe niż to, co nas dzieli" - powiedział aktor. Dodał, że "gromadzimy się tu jako jedno plemię, a Ziemia jest naszym wspólnym namiotem" - powiedział, robiąc aluzję do nazwy stadionu - Al Bayt (dom, namiot - przyp. red.).

Kim jest Ghanim Al Muftah?

Wraz z gwiazdą amerykańskiego kina na scenie pojawił się katarski ambasador mistrzostw Ghanim Al Muftah. Mężczyzna jest niepełnosprawny, nie ma nóg.

Część przemówienia, jak i potem prowadzenia uroczystości Freeman wygłosił na siedząco. Al Muftah cierpi na zespół regresji kaudalnej. Choroba objawia się niedorozwojem kręgosłupa. 20-letni mężczyzna jest fanem sportu i sam go uprawia, m.in. jeździ na desce.

Mężczyzna jest dość rozpoznawalną w ojczyźnie postacią. Został ambasadorem mistrzostw ze strony Kataru.

Celebryci bojkotują mundial w Katarze

Freeman to bez wątpienia największy zagraniczny celebryta jaki pojawił się w Katarze i wziął udział w oprawie uroczystości. Wcześniej świat obiegły informacje o rezygnacji z udziału w mundialu światowych gwiazd. Wpływ na to mają kontrowersje dotyczące gospodarza - Kataru.

Występu odmówiła kolumbijska piosenkarka Shakira, wykonawczyni jednego z mundialowych hitów "Waka Waka", oraz kosowsko-brytyjska piosenkarka młodego pokolenia Dua Lipa.

Mundial w Katarze rozpoczął się w niedzielę. Jest pierwszym jaki odbywa się na Bliskim Wschodzie i pierwszym w kraju muzułmańskim. Relacje na bieżąco z boisk mistrzostw można śledzić w portalu Sport Interia.

