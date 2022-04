"Morbius": Najdłużej oczekiwana premiera kinowa

"Morbius" to jedna z najdłużej oczekiwanych premier kinowych na świecie. Film miał zadebiutować jeszcze w 2020 roku, ale te plany pokrzyżowała pandemia, z powodu którego premierę trzeba było przełożyć. Potem przekładano ją jeszcze kilkukrotnie. Cierpliwość widzów została nagrodzona w piątek, 1 kwietnia, kiedy to film z Jaredem Leto w roli głównej w końcu trafił na ekrany.

Do wizyty w kinie na pewno nie zachęcały fatalne recenzje krytyków ("Morbius" ma zaledwie 17 proc. pozytywnych opinii na serwisie "Rotten Tomatoes") oraz to, że Jared Leto zaledwie tydzień wcześniej został nagrodzony Złotą Maliną za najgorszą rolę drugoplanową za film "Dom Gucci" .

Fanów produkcji Marvela to nie zraziło i studio Sony, które wyprodukowało film, może być póki co zadowolone z wyniku kasowego. "Morbius" zarobił już dokładnie 39,1 miliona dolarów, co pozwoliło mu na zajęcie pierwszego miejsca w północnoamerykańskim box-office.

Studio, które wydało na samą produkcję "Morbiusa" 75 milionów dolarów, może jednak niepokoić ocena filmu przez widzów, którzy już go obejrzeli. Takim miernikiem jest tzw. CinemaScore, w którym filmy oceniane są według ocen szkolnych (A+ - najwyższa ocena; F - najniższa). Oceny uzyskiwane przez filmy wg tego miernika wskazują, w jaki sposób dany film sprostał oczekiwaniom widzów. Otrzymane przez "Morbius" C+ to druga najgorsza ocena, jaką kiedykolwiek otrzymał film na podstawie komiksów Marvela. Gorzej oceniona została jedynie "Fantastyczna Czwórka" z 2015 roku, która została oceniona na C-.

"Morbius" wypada blado także w porównaniu z innym komiksowym filmem studia Sony - "Venom 2: Carnage" . Ta produkcja też miała słabe recenzje, a mimo to zarobiła w pierwszy weekend wyświetlania 90 milionów dolarów. Dlatego studio Sony musi liczyć się z tym, że w ogólnym rozrachunku "Morbius" okaże się finansową porażką.

Na kolejnych miejscach w północnoamerykańskim box-office uplasowały się: "Zaginione miasto" (14,8 miliona dolarów), "Batman" (10,8 miliona), "Uncharted" (3,6 miliona) i "Jujutsu Kaisen 0: The Movie" (prawie 2 miliony dolarów).



"Morbius": Fabuła, obsada, zwiastun

Morbius to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci uniwersum Marvela. W postać enigmatycznego antybohatera - Michaela Morbiusa - wciela się laureat Oscara Jared Leto.

Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba...



W polskich kinach film Daniela Espinosy zadebiutował w pierwszy weekend kwietnia.

