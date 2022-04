Will Smith wywołał skandal

W czasie oscarowej gali w Dolby Theatre doszło do zaskakującego incydentu. Gdy prowadzący Chris Rock zażartował z łysej głowy Jady Pinkett-Smith, jej mąż Will Smith wyszedł na scenę i go spoliczkował. Krótko po tym zdarzeniu transmisja została przerwana.



Sony zerwie kontrakt z aktorem?

W związku z medialną burzą, która wybuchła po incydencie, wytwórnia Sony zdecydowała się na wstrzymanie pracy nad czwartą odsłoną "Bad Boys". Warto przypomnieć, że zaraz przed rozpoczęciem oscarowej gali Smith otrzymał od twórców scenariusz produkcji.

Sony nie jest osamotnione w swoich działaniach. Jak wynika z doniesień "The Hollywood Reporter" na wstrzymanie produkcji "Fast and loose", w której miał grać Smith, niedawno zdecydował się Netflix.

