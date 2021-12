"Fantazje" to sześć wyjątkowych historii, sześć istotnych pytań o źródło przyjemności: od odgrywania ról poprzez ekshibicjonizm aż do abstynencji. Sześć opowieści opartych na tym samym motywie dotyczącym pragnień w dzisiejszych czasach. Chodzi jednak nie tylko o swoje pragnienia, ale także o pragnienia innych...

Monica Bellucci gra lesbijkę

W nowelce zatytułowanej "Tanatofilia" 57-letniej Monice Bellucci, wcielającej się w lesbijkę, którą stymuluje erotycznie tematyka funeralna, partneruje Carole Bouquet. "Ta mowa pogrzebowa księdza tak mnie nakręciła" - podekscytowana bohaterka Bellucci mówi w zwiastunie filmu do swej ekranowej partnerki

Reklama

Cannes 2017: Monica Bellucci na ustach wszystkich 1 / 6 "Gorąca ceremonia" - tak uroczyste otwarcie 70. Festiwalu Filmowego w Cannes komentuje francuska prasa. Wielkie emocje wzbudziła suknia prowadzącej galę - Moniki Bellucci. Źródło: AFP udostępnij

"Kiedy dostałam propozycję tej roli, zadzwoniłam do jednego z reżyserów z pytaniem, czy jest pewien, że powinniśmy tak to pokazać na ekranie. Uspokoił mnie mówiąc, że ma to być słodko-gorzka komedia, zrealizowana z dużym dystansem. Film z humorem eksploruje różne, czasem wstydliwe fantazje. Wszyscy mamy przecież swoje pragnienia" - mówi Monica Bellucci

"Film mógłby trwać godzinami! Bracia Foenkinos, niczego nie zmyślili. Byłam bardzo ciekawa spotkania na planie z Moniką [Bellucci]. Doskonale wiem, że za jej pięknem, kryje się ktoś, kto bardzo różni się od tego zewnętrznego wizerunku" - dodaje Carole Bouquet.

W rolach głównych występują: Monica Bellucci ("Malena"), Carole Bouquet ("Mroczny przedmiot pożądania"), Ramzy Bedia ("Boskie trio"), Jean-Paul Rouve ("Asterix i Obelix: Misja Kleopatra"), Karin Viard ("Letni zawrót głowy"). Za reżyserię i scenariusz odpowiadają David i Stéphane Foenkinos ("Delikatność"). Dystrybucja w Polsce - Galapagos Films.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fantazje" [trailer] materiały prasowe

Zobacz również:

Najważniejszy film roku wchodzi do kin!

Odkryta przez Polaka! To jemu zawdzięcza wielką karierę

Gwiazda złożyła nietypową obietnicę. Po latach żałuje?