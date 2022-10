"Mój chłopak się żeni" to romantyczna komedia z 1997 roku w reżyserii P.J. Hogana. Według twórcy obrazu do roli u boku Julii Roberts przymierzany był Russell Crowe , jednak podczas próby czytania scenariusza nie przekonał do siebie twórców obrazu.

Russell Crowe: Dlaczego nie zagrał w filmie "Mój chłopak się żeni"?

O tym, że Crowe i Roberts spotkali się podczas kompletowania obsady na czytanej próbie Hogan opowiedział Scottowi Meslowowi w książce "From Hollywood With Love". Reżyser "Mój chłopak się żeni" określił występ Crowe'a jako "jedną z najgorszych czytanych prób", jakich był świadkiem.

Reklama

Crowe był faworytem Hogana do roli tytułowego chłopaka, w którego ostatecznie wcielił się Dermot Mulroney.

Dlaczego australijski gwiazdor nie dostał roli w "Mój chłopak się żeni"?

"Russell siedział naprzeciw Julii. Wziął scenariusz, wbił w niego wzrok i ani razu nie spojrzał na Julię. Czyta kolejne kwestie w bardzo monotonny sposób. W pewnym momencie Julia przechyliła się wzdłuż stołu, próbując nawiązać z nim kontakt wzrokowy, ale on ani raczył na nią spojrzeć. Pod koniec Russell podszedł do mnie i powiedział; ' Myślę, że poszło całkiem nieźle'. Wtedy już wiedziałem: nie zagra w 'Mój chłopak się żeni'" - opowiadał Hogan.

Russell Crowe: Wojownik 1 / 11 Skinhead, kowboj, gladiator, bokser, policjant, matematyczny geniusz - popularny i u nas (najsłynniejszy kibic polskich piłkarzy?) australijski aktor Russell Crowe potrafi zagrać dosłownie wszystko. W niedzielę, 7 kwietnia, gwiazdor świętuje 55. urodziny i z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć jego dziesięć najlepszych kinowych ról. Źródło: Getty Images Autor: Elisabetta Villa udostępnij

Russell Crowe odpowiada reżyserowi P.J. Hoganowi

Do rewelacji reżysera odniósł się na Twitterze sam aktor. "Nie brałem udziału w przesłuchaniach do tego filmu. Nigdy nie miałem próby czytania scenariusza ze wspomnianą aktorką" - napisał Crowe. "Byłoby to nawet zabawne, gdyby nie to, że jest bez sensu" - skwitował aktor.

Czytaj więcej:

Brad Pitt dusił własne dziecko? Jest odpowiedź!

Ruszył proces Kevina Spaceya. Aktor twierdzi, że jest niewinny

"Miłość na pierwszą stronę": Ja cię kocham, a ty pstryk [recenzja]