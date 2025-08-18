"Mission: Impossible – The Final Reckoning" już niedługo dostępne na VOD

"The Final Reckoning" to ósma i finałowa odsłona serii "Mission: Impossible". Fabuła kontynuuje wątek poszukiwań przez Ethana Hunta (Tom Cruise) i jego zespół sztucznej inteligencji o nazwie "The Entity". Po drodze agent znów zmierzy się z Gabrielem (Esai Morales), wrogiem z przeszłości, który odpowiada za śmierć bliskiej mu osoby.

W filmie wystąpili także Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Angela Bassett, Janet McTeer, Holt McCallany i Nick Offerman. Za kamerą stanął Christopher McQuarrie, który napisał scenariusz razem z Erikiem Jendresenem.

"Mission: Impossible – The Final Reckoning". Kiedy premiera na VOD?

"Mission: Impossible – The Final Reckoning" pojawi się na serwisach VOD już 20 sierpnia 2025 roku. Film będzie dostępny do wypożyczenia między innymi na serwisach Apple TV+ i Prime Video. Już teraz jest dostępny w przedsprzedaży.