"Mission: Impossible": Film kontynuacją serialu

" Mission: Impossible " Briana de Palmy z 1996 roku to kontynuacja serialu, który był emitowany w latach 1966-1973 przez stację CBS. Fabuła skupiała się na małym oddziale należącym do agencji Impossible Missions Force (IMF). Od drugiego sezonu grupą dowodził grany przez Petera Gravesa Jim Phelps, a wśród członków głównej obsady znalazł się między innymi Martin Landau, późniejszy laureat Oscara za drugoplanową rolę w "Edzie Woodzie". Serial został wznowiony w latach 1988-1990. Ze starej obsady powrócił wówczas jedynie Graves.

Reklama

Film de Palmy opowiadał o kolejnym oddziale zebranym przez Phelpsa, w którego tym razem wcielił się Jon Voight. Nowa drużyna udaje się na misję do Pragi. Tam dochodzi jednak do tragedii - niemal wszyscy członkowie ekipy giną. Przeżywają jedynie Ethan Hunt ( Tom Cruise ) i Claire (Emmanuelle Béart), żona Phelpsa. Okazuje się, że w IMF działa podwójny agent. Wszelkie poszlaki wskazują na Hunta. Teraz musi on uciekać przed swoimi dawnymi pracodawcami, udowodnić swą niewinność i pomścić zabitych towarzyszy.

"Mission: Impossible" miało swą uroczystą premierę 20 maja 1996 roku. Dwa dni później film wszedł do ogólnokrajowej dystrybucji, stając się pierwszą produkcją, która wystartowała jednocześnie w ponad 3000 kin. Krytycy byli podzieleni. Chwalili stronę wizualną i narzekali na niemającą większego sensu fabułę oraz pozbawione charakteru postaci. Ich opinia nie miała jednak znaczenia. Film zarobił na całym świecie ponad 457,6 miliona dolarów.

Z czasem pojawiały się kolejne filmy z serii "Mission: Impossible", która dziś stanowi jedną z najpopularniejszych na świecie - sześć produkcji zarobiło łącznie ponad 3,57 miliarda dolarów. We wszystkich odsłonach zagrali tylko dwaj aktorzy: Cruise oraz Ving Rhames, wcielający się w hakera Luthera Stickella. Poza nimi na ekranie pojawili się jedni z najpopularniejszych aktorów Hollywood, m.in.: Anthony Hopkins, Simon Pegg, Philip Seymour Hoffman, Jeremy Renner, Alec Baldwin i Vanessa Kirby.

Obecnie można oglądać przedpremierowe pokazy "Mission: Impossible Dead Reckoning Part One". Kinowa premiera odbędzie się 14 lipca.

"Mission: Impossible": Gdzie oglądać filmy z popularnej serii?

Premiera najnowszej części "Mission: Impossible" już wkrótce. W ramach oczekiwania warto zobaczyć poprzednie odsłony. Zdradzamy, gdzie je obejrzeć.

Wszystkie części "Mission: Impossible", łącznie z najnowszym "Mission: Impossible - Fallout" można zobaczyć na HBO Max. Filmy są również dostępne na SkyShowtime, lecz bez najnowszej części z 2018 roku. Ponadto, tytuły można wypożyczyć na Prime Video.