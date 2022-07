"Minionki: Wejście Gru": Widzowie przychodzą w garniturach do kina. O co chodzi?

Wiadomości

"Minionki: Wejście Gru" to film, który podbija kina na całym świecie. Produkcja, która wróciła po pięciu latach zyskała wielką sympatię i popularność wśród widzów w każdym wieku. Na koncie filmu jest już 108,5 miliona dolarów zarobione od piątkowej premiery do niedzieli 3 lipca. Na seansach można zaobserwować niecodzienne zachowanie widzów... O co chodzi?

"Minionki: Wejście Gru" /Collection Christophel © Universal Pictures - Illumination Entertainment - DreamWorks Animation /East News