"Barbie": Nie tylko Margot Robbie zagra słynną lalkę

Choć szczegóły fabuły filmu Grety Gerwig zatytułowanego "Barbie" wciąż pozostają nieznane, to ostatnio źródła z branży przyniosły informację, która nieco odsłania pomysł reżyserki. Do tej pory pozostawało pewne, że w rolę Barbie wciela się Margot Robbie. Teraz wygląda na to, że słynną lalkę gra w tym filmie więcej aktorek. Podobnie jest w przypadku Kena.

Margot Robbie na planie "Barbie" /ANC, SCLA/Backgrid /Getty Images