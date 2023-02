"Miłość na pierwszą stronę" i "Nie cudzołóż i nie kradnij": Filmowe nowości prosto z kina w Polsat Box Go

Wiadomości

W Polsat Box Go będzie można oglądać kolejne filmowe hity, zaledwie kilkanaście tygodni po ich premierze kinowej. W środę, 8 lutego tylko w Polsat Box Go premiera komedii romantycznej w reżyserii Marii Sadowskiej "Miłość na pierwszą stronę" z Olgą Bołądź i Piotrem Stramowskim w rolach głównych, a dwa dni później, 10 lutego do serwisu trafi film Mariusza Kuczewskiego "Nie cudzołóż i nie kradnij", w którym występują m.in. Mateusz Banasiuk, Mariusz Drężek, Cezary Pazura i Julia Wieniawa.

Zdjęcie "Miłość na pierwszą stronę" / Jarosław Sosiński / materiały prasowe