Mila Kunis jest jedną z gwiazd, które publicznie potępiły rosyjski atak na Ukrainę. Aktorka i jej mąż Ashton Kutcher opublikowali niedawno na Instagramie filmik, w którym wyrazili solidarność z dotkniętym wojną narodem.



Kunis, która urodziła się w Czerniowcach na terenie dzisiejszej Ukrainy, podkreśliła, że nigdy nie była tak bardzo dumna ze swojego pochodzenia. Gwiazdorska para uruchomiła też zbiórkę na rzecz uciekających przed bombardowaniami ludzi, deklarując hojną wpłatę w wysokości 3 mln dolarów.



"Przyjechałam do Ameryki jako dziecko. Zawsze uważałam się za dumną Amerykankę. I choć jestem dumną Amerykanką, nigdy nie czułam większej dumy z powodu tego, że jestem też Ukrainką. Wydarzenia w Ukrainie, są druzgocące. Nie ma miejsca na tym świecie na tego rodzaju niesprawiedliwy atak na ludzkość" - zaznaczyła gwiazda, która wyemigrowała z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdy miała osiem lat.



Kunis w przeszłości nie była jednak tak chętna do opowiadania o swoim ukraińskim pochodzeniu. Jak ujawniła w internetowym programie "Conversations Above the Noise", jej milczenie spowodowane było tym, że przez całe życie uważała się za Amerykankę.



"Gdy ktoś mówił, że widać, że pochodzę z Europy Wschodniej, reagowałam zdziwieniem. Zawsze czułam się w stu procentach Amerykanką, dziewczyną z Los Angeles" - zdradziła aktorka.



Mila Kunis: Czarny łabędź 1 / 14 Mila Kunis tak naprawdę nazywa się Milena Markowna Kunis i urodziła się w 1983 roku na terenie dzisiejszej Ukrainy. Gdy miała siedem lat, jej rodzice - nauczycielka fizyki oraz inżynier - zdecydowali się przenieść do Stanów Zjednoczonych, by zapewnić dzieciom lepszą przyszłość. Początkowo Mila miała problemy z adaptacją w nowym środowisku, w czym przeszkadzał jej dodatkowo... wygląd - duże oczy, grube usta i olbrzymie uszy: "Wyglądałam komicznie. To było straszne i doskonale rozumiem tych, co się ze mnie wyśmiewali" - wspominała po latach. Teraz oczy i usta to - obok nienagannej figury - jeden z największych atutów pięknej aktorki, który zapewnił jej tytuł najseksowniejszej kobiety roku 2012 i 2013 według magazynów "Esquire" i "FHM". Źródło: materiały prasowe udostępnij

Co więcej, gdy znajomi pytali ją o miejsce urodzenia, okłamywała ich - twierdziła, że jest Rosjanką. Powód był prozaiczny - nie chciała tłumaczyć, gdzie leży jej rodzinny kraj. "Tak było zwyczajnie prościej. Gdy przeprowadziłam się do Stanów i mówiłam, że jestem Ukrainką, pierwsze pytanie, jakie mi zadawano, brzmiało: "A gdzie to jest?". Potem musiałam tłumaczyć i pokazywać na mapie. W końcu stwierdziłam, że to zbyt wyczerpujące" - wyjaśniła Kunis.

I dodała, że po brutalnym ataku Rosji na Ukrainę całkowicie zmieniła podejście do tej kwestii. "Kiedy to się wydarzyło, nie byłam w stanie wyrazić swojego bólu i szoku. Pomyślałam wtedy, że wyrwano mi kawałek serca. To było przedziwne uczucie, którego się nie spodziewałam. Nigdy już nie powiem nikomu, że pochodzę z Rosji. Jestem Ukrainką i jestem z tego cholernie dumna!" - zapewniła gwiazda.



