Wielkie oczy, namiętne usta, nienaganna figura i... poczucie humoru - to największe atuty pięknej aktorki, która dwukrotnie sięgała po tytuł najseksowniejszej kobiety roku 2012 i 2013 według magazynów "Esquire" i "For Him Magazine". W uzasadnieniu napisano: "Mila jest najładniejszą, najbardziej interesującą i najbardziej zabawną gwiazdą filmową".

Mila Kunis: Urodzona na Ukrainie

Mila Kunis urodziła się 14 sierpnia 1983 roku na Ukrainie. Gdy miała siedem lat, jej rodzice - nauczycielka fizyki oraz inżynier - zdecydowali się przenieść do Stanów Zjednoczonych, by zapewnić dzieciom lepszą przyszłość. Początkowo Mila miała problemy z adaptacją w nowym środowisku, w czym przeszkadzał jej dodatkowo wygląd - duże oczy i grube usta.

"Wyglądałam komicznie. To było straszne i doskonale rozumiem tych, co się ze mnie wyśmiewali" - wspominała po latach.

Karierę aktorską Kunis zaczynała od reklam. Potem przyszły epizody w takich serialach, jak "Słoneczny patrol" oraz "Siódme niebo". Przełomem w karierze Kunis okazała się kreacja Jackie Burkhardt w niezwykle popularnym serialu telewizyjnym "Różowe lata 70.". Emitowana od 1998 roku produkcja zapoczątkowała również kariery innych młodych zdolnych: Tophera Grace'a, Laury Prepon, Wilmera Valderramy oraz Ashtona Kutchera , który obecnie jest mężem Kunis.

Zdjęcie Ekipa serialu "Różowe lata 70.": Trzecia z lewej to Mila Kunis, drugi z prawej w drugim rzędzie to Ashton Kutcher / FOX Image Collection / Getty Images

Nie tylko kino akcji

Jedną z jej pierwszych ról na dużym ekranie był występ w komedii dla nastolatków "Sztuka rozstania" (2001), w której zagrała u boku Kirsten Dunst. Po rolach w kolejnych, niespecjalnie udanych komediach: "Gdy zgaśnie namiętność", "Przeprowadzka McAllistera", "Chłopaki też płaczą" aktorka postanowiła spróbować sił w kinie akcji. Zagrała u boku Marka Wahlberga w adaptacji słynnej gry komputerowej "Max Payne" (2008), a potem w "Księdze ocalenia" (2010) z Denzelem Washingtonem w roli głównej.

Najlepszą z dotychczasowych kreacji Kunis stworzyła w filmie "Czarny łabędź" (2011) Darrena Aronofskyego. Aktorka nie ustępowała na ekranie - ani urodą, ani grą aktorską - wcielającej się w główną rolę Natalie Portman, wyróżnionej Oscarem (Kunis musiała się zadowolić nominacją do Złotego Globu).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czarny łabędź" [trailer]

"To tylko seks": Mila Kunis i Justin Timberlake w duecie

Rolą w "To tylko seks" (2011) Willa Glucka Mila Kunis wróciła do występów w komediach. Film, w którym zagrała z Justinem Timberlake'iem ("The Social Network", "Wyścig z czasem"), opowiada o dwójce przyjaciół, którzy postanawiają uprawiać seks bez zobowiązań. Sprawy komplikują się jednak, gdy jedno z bohaterów zaczyna się angażować emocjonalnie. Czy to koniec ich przyjaźni? Co z tą nadzwyczajną "chemią", która ich połączyła od pierwszego spotkania?

Film w czwartkowy wieczór (27 stycznia) o godzinie 21:05 przypomni Polsat.



"Zawsze chciałem zrobić film, który by w jakiś sposób nawiązywał do starych produkcji z Hepburn i Tracym" - mówił reżyser Will Gluck, mówiąc o swojej miłości do pełnych ciętych dialogów komedii ze złotych lat Hollywood. Dlatego scenariusz "To tylko seks" ze swoimi komicznymi sytuacjami i czarującymi, chociaż niedoskonałymi bohaterami, okazał się być strzałem w dziesiątkę.



"Pomiędzy Justinem i Milą wytworzyła się niewiarygodna chemia. To było jak magia. Po prostu chciało się ich oglądać razem. Wygrałem los na loterii, mogąc pracować z tą dwójką. Mila jest zabawna, charyzmatyczna i piękna. Dobrze się na nią patrzy. Szczególnie, gdy jest z Justinem" - mówił reżyser.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "To tylko seks" [trailer]

Kolejne role, wciąż komedie

Świetną rolę komediową Kunis stworzyła w filmie "Ted" (2012). Aktorka zagrała w obrazie Setha MacFarlane'a dziewczynę głównego bohatera (Mark Wahlberg), którego na złą drogę bez przerwy sprowadza ożywiony w dzieciństwie... pluszowy miś.

W kolejnych latach można było oglądać Kunis w takich filmach, jak "Oz Wielki i Potężny" (2013), "Więzy krwi" (2013) i "Choleryk z Brooklynu" (2014). W 2015 roku zagrała główną bohaterkę, Jupiter Jones, produkcji sci-fi sióstr Wachowskich "Jupiter: Intronizacja" . Film okazał się kompletną klapą, ale nie zaszkodził jej karierze.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jupiter: Intronizacja" [trailer]



W ostatnich latach oglądaliśmy Kunis w obrazoburczej, świetnie przyjętej przez widzów komedii "Złe mamuśki " (2016) i jej sequelu o podtytule "Jak przetrwać święta" (2017), W obu wcielała się w jedną z głównych bohaterek - przepracowanych i niedocenianych młodych mam, które porzucają swoje obowiązki, by doświadczyć od dawna upragnionej wolności.



W 2018 roku Kunis wystąpiła w komedii "Szpieg, który mnie rzucił" . Ostatnie kreacje aktorki pochodzą z dramatu "Four Days" (2020) i komedii "Skandal w hrabstwie Yuba" (2021).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Złe mamuśki" [trailer] materiały dystrybutora

Mila Kunis: Życie prywatne

Mężem Mili Kunis jest Ashton Kutcher. Poznali się, kiedy ona miała 14 lat, a on 19. "Pierwszy raz w życiu całowałam się właśnie z nim" - opowiada aktorka. Miało to miejsce na planie serialu "Różowe lata 70.", w którym razem występowali. "Zachowywała się, jakby robiła to już tysiąc razy. Byłem bardzo zdenerwowany " - dodaje Kutcher.

Zanim zostali parą, oboje przeżyli miłosne rozczarowanie. Mila przez osiem lat spotykała się Macaulayem Culkinem ("Kevin sam w domu"). Ashton zakochał się w swojej idolce z nastoletnich lat - Demi Moore. Gdy w 2005 roku brali ślub, ona miała 43 lata, a on 27.



W 2012 roku Mila Kunis i Ashton Kutcher spotkali się przypadkowo na jednej z hollywoodzkich imprez. Mila od dwóch lat była singielką, Ashton nie mieszkał już wtedy z Moore.



Poszli na randkę. Obiecali sobie, że nigdy nie wezmą ślubu. Nie dotrzymali słowa. W lutym 2014 roku przyszła na świat ich córka Wyatt, a 4 czerwca 2015 roku zostali małżeństwem. Syn Dimitri urodził się rok później.

Zdjęcie Ashton Kutcher z żoną Milą Kunis / MediaNews Group/Bay Area News / Getty Images

