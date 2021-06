Mike Myers zagra aż siedem postaci w nowym serialu Netfliksa

Aktor znany z takich filmów jak „Świat Wayne’a”, „Austin Powers” czy „Bękarty wojny” stworzy dla Netfliksa nowy serial zatytułowany „The Pentaverate”. Mike Myers jest nie tylko pomysłodawcą tej produkcji, ale będzie również jego producentem i gwiazdą. Według pierwszych zapowiedzi, wcieli się w nim w siedem „zupełnie nowych” postaci.

Świat po raz pierwszy usłyszał o tytułowym Pentaweracie w komedii "Poślubiłem morderczynię" z 1983 roku z Myersem w roli głównej. Można w nim usłyszeć monolog ojca głównego bohatera, w którego rolę również wciela się Myers. "To powszechnie znany fakt, że istnieje tajne stowarzyszenie pięciu najbogatszych ludzi na świecie znane jako Pentawerat. Rządzą wszystkim, łącznie z gazetami. Co roku spotykają się w Kolorado. Stowarzyszenie tworzą królowa brytyjska, Watykan, rodziny Gettych i Rothschildów oraz pułkownik Sanders" - słyszymy w filmie.



Można więc śmiało przypuszczać, że pomysł serialu "The Pentaverate" dojrzewał w głowie Myersa przez ostatnie lata. Jego bohaterem będzie dziennikarz prowadzący śledztwo w sprawie tajnej organizacji. W serialu obok Myersa wystąpią Ken Jeong, Keegan Michael-Key, Debi Mazar, Richard McCabe, Jennifer Saunders oraz Lydia West.



A co, jeśli tajna organizacja złożona z pięciu mężczyzn wpływała na losy ludzkości od czasów epidemii dżumy z 1347 roku? Pewien kanadyjski dziennikarz zostaje wplątany w misję odkrycia prawdy, a w efekcie uratowania świata. Pamiętajcie, Pentawerat nigdy nie może zostać zdemaskowany! - czytamy w oficjalnym opisie fabuły serialu Mike’a Myersa.

Serial "The Pentaverate" liczył będzie sześć 30-minutowych odcinków. Jego reżyserem będzie Tim Kirkby ("Współczesna dziewczyna", "Figurantka", "Brockmire"). Nieznana jest data premiery serialu.



Mike’a Myersa można było ostatnio oglądać w niewielkiej, ale zapadającej w pamięć, roli w filmie "Bohemian Rhapsody". Teraz ten popularny komik znalazł się w obsadzie najnowszego filmu Davida O. Russella ("American Hustle"), o którym wiadomo niewiele więcej ponad imponującą obsadę. W tym niezatytułowanym jeszcze filmie wystąpią m.in. Anya Taylor-Joy, Margot Robbie, Zoe Saldana, Christian Bale, Timothy Olyphant, Robert De Niro, Rami Malek, John David Washington, Chris Rock, Andrea Riseborough, Michael Shannon, Matthias Schoenaerts oraz Taylor Swift.