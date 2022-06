Ze swoim mieszkaniem na Manhattanie Greta Garbo była bardzo związana, bo widok na East River przypominał jej "ukochany rodzinny Sztokholm". Mieszkała w nim od połowy lat 50. aż do śmierci w 1990 roku. Potem przez niemal trzy dekady apartament był własnością bliskich aktorki, którzy sprzedali go dopiero w 2017 roku za 8,5 mln dolarów. Teraz lokum znów jest do kupienia i to za cenę niższą niż 5 lat temu - kosztuje 7,25 mln dolarów.

Mieszkanie Grety Garbo: Klimat starego Hollywood

Apartament Garbo ma trzy sypialnie, prywatną biblioteką i ogromną garderobą. Wnętrza zdobią wykonane na zamówienie aktorki meble i kolekcja dzieł sztuki, a ściany i zagłówek łóżka w głównej sypialni są obite uwielbianym przez aktorkę różowym jedwabiem. Mieszkanie mieści się w zabytkowym budynku Camponile, który znajduje się w dzielnicy Sutton Place na Manhattanie nieopodal kwatery ONZ.

Reklama

Jak podkreśla agent nieruchomości Brian Lewis z Compass Real Estate, zaletą tego miejsca jest "ponadczasowa energia i wyjątkowy klimat starego Hollywood". "Nieruchomość ma fantastyczną lokalizację, bo z jednej strony okolica jest niezwykle prywatna, z drugiej zaś znajduje się w odległości krótkiego spaceru od tętniącego życiem centrum miasta. To mieszkanie dla wymagającego nabywcy, który szuka spektakularnego, iście kinowego widoku na rzekę i miasto oraz elegancji, która zdefiniowała styl Garbo. To prawdziwie artystyczna przestrzeń, absolutnie wyjątkowe miejsce na mapie Nowego Jorku" - czytamy w ogłoszeniu.

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks