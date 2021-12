Przyjaciele, którzy byli świadkami narodzin jego kariery filmowej, mówili: "Zrobił się z ciebie przyjemniaczek. Ale jeszcze im pokażesz, że masz diabła za skórą". Mickey Rourke śmiał się z tych uszczypliwości. Jego ojciec był dozorcą i kulturystą-amatorem. Wystarczyło, że ktoś go zdenerwował i już w ruch szły pięści. Kiedy Mickey miał sześć lat, mama rozstała się z jego ojcem. Rok później poślubiła policjanta i przeniosła się do Miami Beach. "Miałem fatalne męskie wzorce. Nowy tata bił mnie i wyzywał" – przyznał aktor po latach.

Ucieczki przed kłopotami szukał w sporcie. Zapisał się na zajęcia z samoobrony i na boks. W latach 1964-1973 stoczył 27 zwycięskich walk (w tym aż 17 razy wygrał przez nokaut). "Postanowiłem zostać mistrzem. Przeszedłem nawet specjalny trening w Policyjnej Lidze Atletycznej, ale los ze mnie zakpił. Nabawiłem się kontuzji i musiałem zrezygnować z zawodów" – wyznał.

Zanim zadebiutował w filmie, zapisał się na warsztaty w słynnym nowojorskim Actors Studio. Na zajęciach poznał Roberta De Niro, Ala Pacino i Harvey'a Keitla - wszyscy byli zakochani w boksie. Łowcom talentów wpadła w oko jego twarz. Dostał role w obrazach "Rumble Fish" (1983) oraz "Papież z Greenwich Village" (1984).

Zdjęcie Mickey Rourke w filmie "Rumble Fish" (1983) / Amlf/Collection Christophel/East News / East News

"Nawet nie podejrzewałem, że ludzie wkrótce zaczną mnie nazywać nowym Jamesem Deanem" – wspominał Mickey Rourke. Stało się tak po udziale w erotycznym dramacie "9 i pół tygodnia" (1986) oraz mrocznym thrillerze "Harry Angel" (1987). W pierwszym z nich stworzył niezapomniany duet z Kim Basinger, w drugim z Robertem De Niro. Świetnie sprawdził się też "Ćmie barowej" (1987) i "Franciszku" (1989).

Zdjęcie "Harry Angel" (1987) / UNION FILMS/CAROLCO INT/TRI STAR / Album/EAST NEWS / East News

Trafiał na okładki najpoczytniejszych gazet. Zarabiał miliony. Wydawał pieniądze na luksusowe domy i używki. Romansował na potęgę, żenił się i rozwodził. Fanom trudno było zrozumieć, dlaczego nagle postanowił zrobić sobie przerwę od aktorstwa.

Zdjęcie Mickey Rourke i Kim Basinger / Producers Sales Organization/Collection Christophel/East News / East News

W 1991 roku Mickey Rourke wrócił na ring jako profesjonalny bokser o pseudonimie "El Marielito". Podczas walk, stoczonych do przejścia na bokserską emeryturę w 1994 roku, nabawił się deformacji twarzy, które zmusiły go do poddania się szeregowi operacji plastycznych.

Zdjęcie Mickey Rourke i kanadyjski bokser Terry Jessmer w 1992 roku. / ASSOCIATED PRESS/East News / East News

"Nie wiem, dlaczego mściwi dranie uznali, że to efekt próżności. Oni po prostu wiedzieli lepiej, że ze strachu przed starością zacząłem pompować w siebie botoks" – żalił się aktor.

Zdjęcie Mickey Rourke w 2017 roku /DDNY/Broadimage /EAST NEWS /East News



Zdjęcie Mickey Rourke w 2020 roku / London Entertainment / SplashNews.com/East News / East News

Zaszokował filmowy świat, wracając na ekrany kin rewelacyjną rolą w dramacie "Zapaśnik" (2008) i kilku innych filmach (m.in. "Sin City" z 2005 i 2014 roku). Nikt się nie spodziewał, że jako aktor jeszcze wróci na szczyty. "Zapaśnik" otrzymał Złoty Glob i nagrodę główną na festiwalu w Wenecji, a sam Mickey Rourke nominację do Oscara.



Wideo "Zapaśnik" [zwiastun]

"Iron Man 2" i krytyka Marvela

W 2010 roku aktor wystąpił w filmie "Iron Man 2" , który zobaczyć można w sobotę o 21:30 na antenie Polsatu.

Kiedy rząd Stanów Zjednoczonych nalega, aby Tony stanął przeciwko Ivanowi Vanko (Mickey Rourke), tajemniczej postaci z przeszłości rodziny Stark, Ivan decyduje się zniszczyć Tony'ego ukazując światu własną śmiertelną broń skonstruowaną w oparciu o technologie firmy Stark. Przyciśnięty do muru i jednocześnie zmagający się z własnymi demonami, Tony musi wezwać sprzymierzeńców - tych starych i tych nowych - aby pomogli mu stawić czoła siłom zagrażających nie tylko jemu. W filmie "Iron Man 2" do Roberta Downeya dołączyli Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Mickey Rourke oraz Samuel L. Jackson jako Nick Fury.



Tłumaczyłem reżyserowi Jonowi Favreau, że chcę wnieść do swojej roli więcej kolorytu i innych warstw. Nie chciałem, żeby był tylko mszczącym się, morderczym Rosjaninem. Pozwolili mi na to. Niestety ludzie z Marvela chcieli jednowymiarowej postaci i większość mojego występu wylądowała na podłodze w montażowni. Na koniec dnia okazało się, że wszystkim zawiaduje jakiś kujon z kieszeniami wypchanymi pieniędzmi. Favreau nie miał nic do gadania, a szkoda żalił się po premierze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Iron Man 2" [trailer]

W kolejnych latach Mickey Rourke nie szczędził gorzkich słów pod adresem komiksowych filmów Marvela. Osatnio po raz kolejny wrócił do tematu. W jednym z wpisów na Instagramie gwiazdor określił aktorstwo prezentowane w filmach Marvela mianem "gównianego".



Po jakimś czasie znowu wycofał się z zawodu, przestał ufać ludziom. Najważniejsi stali się dla niego szczekający przyjaciele. Widywany jest w towarzystwie małych psów. Nikt jednak nie wie, ile ich ma. "Kilkanaście na pewno" - śmieje się Johnny Depp.



Obecnie Mickey Rourke podobno zerwał z używkami, trenuje sztuki walki, fascynuje się motocyklami, a jego ciało pokrywa 17 tatuaży.

(Tekst na podstawie materiału z "Tele Tygodnia").