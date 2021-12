Marcela Leszczak i Michał Koterski mają na swoim koncie wiele rozstań i powrotów. Niedawno rodzice 4-letniego Fryderyka dali sobie kolejną szansę. Fakt, że para przebywa obecnie w Turcji, wielu mogło odebrać jako dowód na to, że aktor i modelka pracują nad odbudową swojego związku. Para podzieliła się na Instagramie relacją z romantycznej kolacji, a także impresjami ze zwiedzania świątyni Hagia Sophia. Wreszcie, "Misiek" ujawnił, co jest głównym celem ich pobytu w największym mieście Turcji.

Reklama

Instagram Post

Michał Koterski: Przeszczep włosów w Turcji

"Wczoraj zapytałem, czy wiecie, po co pojechaliśmy z Marcelką do Istambułu. Różne były odpowiedzi. A to, że operacja nosa, a to, że zęby (...). Ale nie, kochani. Żadna z tych odpowiedzi. Chociaż wielu z was zgadło. Tak, będzie przeszczep włosów. Jak widzicie, z moimi włosami wyglądam jak Baba Jaga. Trafiłem tutaj do jednej z najlepszych klinik w Europie. Boję się bardzo, jestem zestresowany, no, ale do odważnych świat należy. Może będzie bujny włos. Zobaczymy, jak to będzie. Będę wam relacjonował. Trzymajcie kciuki" - Koterski powiedział w relacji na InstaStories. Mówiąc to, zademonstrował swoją przerzedzoną czuprynę nad czołem oraz głębokie zakola.

Instagram Post

Od wielu lat Turcja znajduje się w czołówce krajów, które są celem turystyki medycznej. Zagraniczni goście często decydują się tam na zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej. Tureckie placówki przyciągają pacjentów niskimi cenami i wysokim standardem usług. Często w koszt zabiegów wliczany jest pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu.

Zobacz również:



Najgorszy film w historii polskiego kina? Zmieszali go z błotem

Nie żyje znany polski aktor. Miał 64 lata

Niespodzianka w wielkim finale show TVN