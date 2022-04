Przez ostatnie dwadzieścia lat Michael Mann bezskutecznie walczył o to, by móc zrealizować swój wymarzony film o Enzo Ferrarim. Kilkukrotnie wydawało się, że projekt, w którym w roli Ferrariego miał wystąpił Hugh Jackman, jest bliski realizacji, ale ostatecznie nic z tych prób nie wyszło. Tym razem ma być inaczej. Jak donosi portal "Deadline", Mann jest już we Włoszech, gdzie przygotowuje się do rozpoczęcia zdjęć do filmu "Ferrari". Rolę główną powierzył Adamowi Driverowi .

Akcja filmu "Ferrari" rozgrywać się będzie latem 1957 roku. To właśnie wtedy przesadne inwestowanie w wyścigi samochodowe doprowadziło firmę Ferrariego do granicy bankructwa. W tym samym czasie jego małżeństwo z Laurą Dominiką Garello Ferrari przechodziło poważną próbę nie tylko z powodu problemów finansowych, ale przede wszystkim utraty ukochanego syna. Wbrew tym przeciwnościom losu, Ferrari postanowił wyłożyć wszystkie pieniądze, jakie mu zostały, na przygotowania do startu w słynnym włoskim rajdzie Mille Miglia.

Oprócz Adama Drivera w głównych rolach w filmie "Ferrari" wystąpią Penelope Cruz jako Laura Dominica Garello Ferrari oraz Shailene Woodley jako kochanka Ferrariego, Lina Lardi. Wcześniej informowano, że zdjęcia do filmu "Ferrari" mogą rozpocząć się jeszcze w maju, ale wiele wskazuje na to, że w tym terminie niedostępna będzie Penelope Cruz, która według niepotwierdzonych jeszcze informacji ma być przewodniczącą jury Festiwalu Filmowego w Cannes.

Scenariusz filmu "Ferrari" powstał na motywach książki Brocka Yatesa "Enzo Ferrari - The Man and the Machine". Jego autorami są Michael Mann i nieżyjący już Troy Kennedy Martin ("Włoska robota", "Złoto dla zuchwałych"). Nie wiadomo, kiedy film będzie miał premierę. Nie będzie to pierwsza współpraca Manna z firmą Ferrari. Twórca "Gorączki" w 2008 roku wyreżyserował reklamę auta tej marki.

