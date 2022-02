Adam Driver ma ostatnio szczęście do grania włoskich milionerów. Po zmierzeniu się z postacią, Maurizio Gucciego, niegdyś szefa legendarnego domu mody, teraz sportretuje Enza Ferrari (1898 - 1988), założyciela słynnej wytwórni samochodów wyścigowych i sportowych.

Jest to o tyle zaskakujące, że pierwotnie to Hugh Jackman był zakontraktowany do tej roli. Jak podał serwis Variety, Driverowi w wypełnieniu kolejnego zadania aktorskiego towarzyszyć będą Penelope Cruz (jako żona Enza, Laura) i Shailene Woodley (jako kochanka Enza, Lina Lardi).

Akcja opowieści, którą wyreżyseruje Michael Mann ( "Gorączka" , "Ostatni Mohikanin" ), rozgrywa się w 1957 r. To czas, kiedy Enzo Ferrari borykał się z problemami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rok wcześniej umarł mu syn, Dino, jego małżeństwo się rozpada, a firmie grozi bankructwo. Szansą na wyjście z tego impasu jest przystąpienie zespołu Ferrari do niezwykle niebezpiecznego wyścigu dookoła Włoch - Mille Miglia.

Najważniejsza część zdjęć do filmu zostanie zrealizowana wiosną we Włoszech w regionie Emilia-Romania, który jest kolebką Ferrari.

Michael Mann będzie nie tylko reżyserem, jest również współautorem scenariusza. A ten powstał w oparciu o książkę Brocka Yatesa "Enzo Ferrari: The Man and the Machine".



