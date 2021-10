Marcin Sauter to "Artysta Roku" w plebiscycie "Gazety Wyborczej" - twórca, który w świecie filmowym zasłynął nagradzanymi produkcjami dokumentalnymi, wyróżnionymi m.in. na Festiwalu Camerimage oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie.

W rolach głównych w filmie występują charyzmatyczny Bartłomiej Topa i olśniewająca Karolina Gruszka, którym partnerują m.in. Robert Więckiewicz i powracający na kinowe ekrany Stanisław Tym.

"Miasto" to fascynująca historia kryminalna, skrywająca drugie dno. W której równie ważna co śledztwo, jest podróż w głąb siebie i konfrontacja z własnymi pragnieniami, lękami i marzeniami. Filmowa gratka dla miłośników kina noir i twórczości takich ikon, jak: David Lynch, David Cronenberg i Darren Aronofsky.



Samotny Detektyw przybywa do miasta, by rozwikłać zagadkę tajemniczego morderstwa. Szybko staje się pionkiem w grze, toczonej między lokalnym gangsterem - Wielkim, a Profesorem - twórcą epokowych wynalazków. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, kiedy stróż prawa poznaje Piosenkarkę - obiekt pożądania zarówno Profesora, jak i Wielkiego. Wkrótce miasto i jego ulice staną się świadkami nieprawdopodobnych wydarzeń, a sam Detektyw odkryje zaskakującą prawdę o samym sobie.



"Miasto": Noir w Bydgoszczy

Odtwórca głównej roli - Bartłomiej Topa, przyznawał, że "Miasto" jest filmem o... kinie.

Moja postać to Marek Pełka. Jestem inżynierem, wykładam na politechnice transport wewnętrzny. Moją pasją jest pisanie kryminałów. Poznajemy mojego bohatera w czasie, kiedy wyjeżdża na sympozjum, na którym spotyka się z innymi pisarzami. Każdy przedstawia swoją nową książkę, ja też. Jest ze mną mój dziesięcioletni syn. Przychodzi noc, zaczynam opowiadać mu o swojej książce, zapraszam go do bajkowego świata, wykreowanego w moim kryminale. To kino w kinie. Świat gangsterki, kino noir, staję się detektywem" - aktor zwracał na wielowymiarowość filmu.



Karolina Gruszka dodawała, że jej bohaterka ma wiele twarzy. "W filmie gram postać, która pojawia się w kilku odsłonach. Przede wszystkim jako żona inżyniera, granego przez Bartka Topę. Kobieta trochę zmęczona, trochę rozczarowana tym, co się stało z jej życiem. Kiedyś była solistką w operze, a teraz wszystkie jej dni są do siebie podobne, popadła w rutynę. Pojawiam się też jako piosenkarka w knajpie. Moja bohaterka śpiewała niegdyś w operze i w tej wersji też się pojawię na ekranie" - opowiadała aktorka.

Zdjęcie Karolina Gruszka w filmie "Miasto" / Marcin Szpak / Kino Świat / materiały prasowe

Na poetycki charakter projektu zwracał także uwagę Robert Więckiewicz. "Podoba mi się pewnego rodzaju poetyckość, tajemnica, rodzaj oniryczności tego tekstu. Na szczęście wszystko potwierdza się w sposobie realizacji na planie i w reżyserii Marcina. Wszystkie zdjęcia są realizowane w nocy, w pięknym świetle. I Bydgoszcz, która świetnie się wpasowuje w historię. I w tych realiach nasza historia, która dzieje się właściwie we śnie. Wszystko to sprawia, że ten projekt jest inny niż wszystkie. Ma silne wyróżniki. Sceny mają bardzo fajny, inny od tradycyjnego, klimat filmowy" - mówił aktor.

"Miasto": Aktorski powrót Stanisława Tyma

Dla Stanisława Tyma angaż w ten projekt oznaczał powrót na plan po kilkunastu latach.



"Wrócić jest cudownie! Bardzo mnie to ucieszyło i wzruszyło, że zostałem zaproszony do współpracy po tylu latach nieobecności w kinie. Przyznam też, że i pojawiła się we mnie pewna obawa. To była jednak długa przerwa. Kiedy zdjęcia ruszyły, poczułem się pewniej. To niesamowite uczucie być znowu na planie. A szczególnie na planie takim jak ten. To jest ekipa tak sobie wzajemnie życzliwa, wspaniali aktorzy" - mówi aktor i satyryk, który ostatni raz na dużym ekranie pojawił się w 2007 roku w wyreżyserowanym przez siebie "Rysiu" - sequelu kultowego "Misia".

Recenzentka Interii, Katarzyna Drelich, zwracała uwagę na marzycielski klimat filmu.



- "Miasto" jest fabularnym debiutem Marcina Sautera. Reżyser, który do tej pory sięgał w swojej twórczości po dokumenty, tym razem podjął się realizacji kryminału. I choć film rzeczywiście skupia się wokół wątku morderstwa, na tym gatunek ten zdaje się kończyć swój żywot. Nie znajdziemy w nim bowiem typowych dla kryminału nieoczekiwanych zwrotów akcji i trzymających w napięciu emocji. Nie będziemy zastanawiać się również, jak rozwiąże się sprawa morderstwa, bo wątek kryminalny jest tylko tłem narracyjnym filmu. Znajdziemy natomiast efemeryczne obrazy i głęboką warstwę emocjonalną bohaterów - pisała Drelich.

"Miasto": Kryminał na opak

O tym, że "Miasto" nie jest klasycznym kryminałem, mówił też reżyser Marcin Sauter.

Zdjęcie Kinowy plakat filmu "Miasto" / Kino Świat / materiały prasowe

"Film opowiada o moim ojcu. O śmierci, odejściu bliskiej osoby, tęsknocie za nią. Długo szukałem klucza żeby tak poważny temat pokazać lekko, żeby był znośny. Szukałem odpowiedniej formy, środków. Wydaje mi się, że wspólnie z ekipą udało nam się pokazać trudny, bliski wszystkim temat w sposób lekki, pozbawiony patosu. Film jest opowiedziany w konwencji kryminału noir, ale nie w całości. Początek, ekspozycja to lata 80., realizm. Tam poznajemy bohaterów. Potem wraz z nimi odlatujemy do krainy noir, zbrodni, miłości, snu, klisz, które wszyscy mamy w głowie. Tą fantastyczną konwencję napisało samo życie, mój ojciec pisał amatorsko kryminały. Spotykamy postaci z początku filmu ale już na opak, w innych rolach, w rewersie ich marzeń, jak często we śnie właśnie. W filmie jest dużo humoru, w końcu o sprawach ostatecznych tylko w ten sposób da się opowiadać prawda? Myślę że udało nam się złamać powagę tematu zabawą, humorem i konwencją" - mówił Sauter.



