Meryl Streep jako pisarka w nowym filmie Stevena Soderbergha

"Let Them All Talk" - taki tytuł nosi nowy film Stevena Soderbergha, w którym w roli głównej wystąpiła Meryl Streep. Jego premiera została zaplanowana na 10 grudnia tego roku na platformie streamingowej HBO Max. Właśnie opublikowany został zwiastun tego filmu, w którym Streep towarzyszą Candice Bergen, Dianne Wiest, Gemma Chan oraz Lucas Hedges.

Meryl Streep zagrała w drugim z rzędu filmie Stevena Soderbergha / Pascal Le Segretain /Getty Images

Bohaterką filmu "Let Them All Talk" jest uznana pisarka Alice Hughes (w tej roli Streep). Fabuła jej nowej książki owiana jest tajemnicą, wiadomo tylko, że powróci w niej do jednej ze swoich postaci sprzed lat. Jednak oczekiwanie na rękopis zaczyna się przedłużać. Tymczasem Alice szykuje się do rejsu wycieczkowcem z dwoma przyjaciółkami oraz bratankiem. Razem z nimi wyrusza młoda agentka literacka. W trakcie rejsu Alice zmuszona będzie do rozliczenia się z przeszłością.

Wideo "Let Them All Talk": Official Trailer

"Let Them All Talk" to drugi w ostatnim czasie film z Meryl Streep nakręcony przez Stevena Soderbergha. W ubiegłym roku można było ją zobaczyć w produkcji Netfliksa zatytułowanej "Pralnia" i poświęconej aferze Panama Papers. Scenariusz nowego filmu Soderbergha napisała debiutująca w roli scenarzystki Deborah Eisenberg.

Dzień po premierze "Let Them All Talk", 11 grudnia, na platformie streamingowej Netflix pojawi się kolejny film z Meryl Streep w roli głównej. Będzie to "Bal" Ryana Murphy’ego. W tej ekranizacji broadwayowskiego musicalu Streep po raz kolejny spotka się na jednym ekranie z Nicole Kidman. Obie zagrały wcześniej w drugim sezonie serialu "Wielkie kłamstewka".

Wideo The Prom | Official Teaser Trailer | Netflix

Aktorka, która ma na koncie 21 nominacji do Oscara, zagra też w nowym filmie Adama McKaya "Don’t Look Up". Z filmem tym kojarzone są też takie gwiazdy jak Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothee Chalamet i Cate Blanchett.

Inny film, nad którym Soderbergh pracuje obecnie dla platformy HBO Max, jest dramat kryminalny "No Sudden Move". Jego akcja rozgrywać się będzie w Detroit w 1955 roku. Opowie on historię grupy drobnych kryminalistów, którzy zostają wynajęci do dokonania kradzieży pewnego dokumentu. Kiedy wszystko idzie nie po ich myśli, ruszają na poszukiwania osoby, która zleciła im kradzież. W tle tych poszukiwań będzie zmieniające się na ich oczach miasto rozdarte przez zamieszki rasowe. W obsadzie filmu znaleźli się Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Ray Liotta, Kieran Culkin, Brendan Fraser oraz w niewielkiej roli Matt Damon.