"W szachu. Ostatnia rozgrywka": O czym opowiada film?

Oglądając film "W szachu. Ostatnia rozgrywka", poznamy autentyczne postaci - członków przedwojennej drużyny szachowej, która przez ponad dziesięć lat należała do światowej elity, a rozgrywane przez nich mecze po dziś dzień są przykładem mistrzowskich posunięć i partii. Tworzą oni zgraną grupę przyjaciół. Przewodzi im charyzmatyczny Dawid Przepiórka, z kolei błyskotliwy Akiba Rubinstein jest jej największą światową gwiazdą.

"Zmagania szachistów o największe trofea oraz walka z problemami zdrowotnymi arcymistrza Akiby Rubinsteina to główne wątki filmu. Elegancki świat i złota drużyna zwana polskim szachowym +Bombenmannschaftem+ rozpadają się wraz z wybuchem wojny. Argentyński szachowy pojedynek, będący równocześnie swego rodzaju pojedynkiem o życie Mieczysława Najdorfa i jego nostalgiczne spotkanie z Akibą Rubinsteinem to sceny, które na długo pozostają w pamięci" - dowiadujemy się z jesiennej zapowiedzi programowej TVP. W filmie odtworzono klimat przedwojennego Hamburga, Warszawy czy argentyńskiego Rosario.

Jako Akibę Rubinsteina zobaczymy Wojciecha Mecwaldowskiego, jako Dawida Przepiórkę - Jana Wieczorkowskiego, natomiast Jędrzej Hycnar zaprezentuje się jako Mieczysław Najdorf.

"W szachu. Ostatnia rozgrywka": Część nowego cyklu TVP

"W szachu. Ostatnia rozgrywka" to kolejna część realizowanego przez TVP cyklu poświęconego wybitnym, przedwojennym polskim sportowcom. Serię zainaugurowała produkcja "Marusarz. Tatrzański Orzeł". W grudniu, poza opowieścią o szachistach, Telewizja Polska wyemituje film osnuty wokół biografii lekkoatletki Haliny Konopackiej. Nosi on tytuł "Konopacka. Walka o złoto". Za reżyserię w każdym z tych projektów odpowiadał Marek Bukowski, który do tej pory bardziej był znany ze swoich aktorskich dokonań.

