Taki początek kariery można sobie tylko wymarzyć. Maya Hawke zagrała w ekranizacji BBC głośnej powieści "Małe kobietki", potem wystąpiła w serialowym przeboju Netflixa "Stranger Things", a następnie w najnowszym filmie Quentina Tarantino, "Pewnego razu... w Hollywood". Teraz Mayę Hawke będzie można zobaczyć w filmie "Król Internetu" .



Maya Hawke: Co o niej wiemy?

Maya Hawke urodziła się 8 lipca 1998 roku jako córka gwiazdorskiej pary - Umy Thurman i Ethana Hawke’a. Sławni rodzice byli początkowo sceptycznie nastawieni do tego, by poszła w ich ślady.

Reklama

Maya najpierw próbowała swoich sił w modelingu. Jednak to aktorstwo zwyciężyło - córka gwiazd zaliczyła debiut na małym ekranie w 2017 roku, wcielając się w Jo March w telewizyjnej adaptacji powieści "Małe kobietki". W ostatnim hicie Quentina Tarantino, "Pewnego razu... w Hollywood" , Maya zagrała niewielką, ale zapadającą w pamięć rolę - była jedną z wyznawczyń sekty Mansona.

Szeroka publiczność doceniła ją w bijącym rekordy popularności przeboju Netfliksa - "Stranger Things", gdzie aktorka wcieliła się w Robin w 3 sezonie serialu. Kilka miesięcy temu Tarantino rozgrzał wyobraźnię fanów zapowiadając, że jeśli kiedykolwiek miałby realizować następną część "Kill Billa", z pewnością w głównej roli obsadziłby właśnie Mayę.

Aktorstwo to nie jedyna pasja dziewczyny - tworzy też muzykę i występuje wraz ze swoim zespołem.



Zdjęcie Maya Hawke na koncercie w Nowym Jorku (2020) / Noam Galai / Getty Images

W ostatnim czasie mogliśmy ją oglądać m.in. w miniserialu historycznym "The Good Lord Bird", debiucie fabularnym Gii Coppolii "Mainstream" oraz horrorze "Ulica Strachu", który latem zadebiutował na Netfliksie. Już wkrótce zobaczymy ją w czwartym sezonie "Stranger Things", którego premiera zaplanowana jest na przyszły rok.



Maya Hawke: Piękna i utalentowana! Jej rodzice to Uma Thurman i Ethan Hawke 1 / 10 Maya Ray Thurman Hawke (bo tak brzmi jej pełne nazwisko) urodziła się 8 lipca 1998 w Nowym Jorku. Jest córką aktorki i modelki Umy Thurman i aktora Ethana Hawke'a. Wszyscy podkreślają, że jest niezwykle podobna do swej pięknej matki. Krytycy twierdzą, że niewątpliwy talent aktorski odziedziczyła po rodzicach. Na zdjęciu: Maya Hawke w Nowym Jorku (2017) Źródło: Getty Images Autor: Roy Rochlin/FilmMagic udostępnij

"Król Internetu": Fabuła, obsada, zwiastun

W "Królu Internetu" Maya Hawke wciela się w postać Frankie - kelnerki, która marzy o karierze reżyserskiej i realizatorskiej. Przypadkowe poznanie charyzmatycznego chłopaka sprawia, że dziewczyna wpada na pomysł, by uczynić z niego influencera.

Film, który ma być satyrą na powszechne uzależnienie od smartfonów i sieci, ma szczególnie ważne przesłanie dla młodego pokolenia, które reprezentuje też aktorka.

"Byłoby hipokryzją z mojej strony, gdybym osądzała ludzi za nadużywanie komórki, ponieważ kocham swój telefon. Uwielbiam to, że mogę wyjść na spacer, założyć słuchawki, posłuchać Phoebe Bridgers, dać ponieść się melancholii i nawet popłakać. Dla kogoś, kto cały czas podróżuje i nienawidzi samotności, ta łączność ze światem jest niesamowita. Cały czas korzystam z telefonu, ale jestem pewna, że w pewnym sensie oddziela mnie on od prawdziwych relacji i od interakcji w prawdziwym świecie. Mojemu pokoleniu trudno jest żyć bez smartfona i sami do końca nie wiemy, co przez to tracimy" - mówi aktorka.

W filmie występują ponadto: Andrew Garfield , Jason Schwartzman i Nat Wolff. "Król Internetu" na ekranach polskich kin już 4 lutego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Król Internetu" [trailer] materiały prasowe

Zobacz również:

"Obiecująca. Młoda. Kobieta.": Najważniejszy film ery #metoo

Nie żyje Barbara Krafftówna. Co z pogrzebem?

Alicja Bachleda-Curuś: Dlaczego jako nastolatka uciekła z Polski? [wywiad]

"Spider-Man: Bez drogi do domu" znów najlepszy w USA