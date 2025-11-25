Matylda Damięcka o Festiwalu Korelacje: Trzeba nietykalne rzeczy tykać! [WYWIAD]

W miniony weekend we wrocławskim kinie DCF odbyła się kolejna edycja Festiwalu Korelacje - wydarzenia, w którym wzięły udział gwiazdy takie jak Łona, Maciej Kurowicki z zespołu Hurt czy Matylda Damięcka. Artyści stworzyli autorskie narracje do kultowych dzieł polskiej kinematografii - m.in. do filmów "Seksmisja" czy "Klątwa Doliny Węży".

W rozmowie z Interią Matylda Damięcka zdradziła, że film "Rejs", nad którym pracowała, oglądała jeszcze w dzieciństwie. Wówczas wyuczyła się wielu cytatów na pamięć i razem ze swoim bratem Mateuszem recytowała je aż do znudzenia. Stwierdziła, że nie obawiała się reakcji widzów po swojej narracji. "Trzeba nietykalne rzeczy tykać! No bo tak, dlaczego nie? A ja lubię tak raz na jakiś czas włożyć palec pod żebro, tam gdzie najbardziej zaboli - z tego wychodzą najfajniejsze rzeczy" - podkreśliła. Opowiedziała także o tym, dlaczego warto wspierać Festiwal Korelacje i kto mógłby podjąć się stworzenia literackich komentarzy w przyszłej edycji.

