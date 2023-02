Matthew McConaughey wyda kolejną książkę

Jego literacki debiut - wydana pod koniec 2020 autobiografia "Zielone światła" - okazała się bestsellerem ,,New York Timesa" oraz książką roku według "Guardiana". Zachęcony tym sukcesem Matthew McConaughey napisał właśnie kolejną książkę, tym razem dla dzieci. Będzie ona miała premierę we wrześniu.

"Matthew McConaughey stworzył zbiór uduchowionych i zabawnych lekcji życia, które dają czytelnikom, tym dużym i małym, szansę na cieszenie się z tego, że wszyscy mamy przed sobą tak wiele możliwości. Dlaczego? Właśnie dlatego" - brzmi zagadkowy opis nowej książki gwiazdora, zamieszczony w sklepach internetowych. Dzieło nosi tytuł "Just because" ("Właśnie dlatego"), a zilustrowała je graficzka Renée Kurilli. Na rynku książka ukaże się 12 września. Wyjdzie też audiobook, którego lektorem będzie, rzecz jasna, sam autor.

Matthew McConaughey: Wyśnił sobie książkę?

Geneza "Just because" jest bardzo interesująca. W rozmowie z "People" Matthew McConaughey zdradził bowiem, że nie planował pisać książki dla dzieci. Ale pewnej nocy przyśnił mu się pomysł. Szczegółów snu jednak nie wyjawił.

"Spędzając czas z moimi własnymi dziećmi, obserwowałem, jak najpierw widzą świat w czerni i bieli, a później dojrzewają do rozumienia pewnych subtelności, podtekstów, poetyki ludzkich działań i uczuć" - stwierdził aktor, który najwyraźniej swej książce nadał filozoficzną ramę.

Matthew McConaughey: Żona była inspiracją?

"Wierzę, że ta książka przemówi do dzieci w każdym wieku, a także przemówi do dziecka w każdym z nas" - dodał. McConaughey jest ojcem dwóch synów, 14-letniego Leviego i 10-letniego Livingstona, oraz 13-letniej córki Vidy.