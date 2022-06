Tragedią, jaka miała miejsce w Uvalde w stanie Teksas, od przeszło tygodnia żyją całe Stany Zjednoczone. 24 maja uzbrojony 18-latek wtargnął na teren szkoły podstawowej Robb Elementary School i otworzył ogień do przebywających tam uczniów. Zabił 19 dzieci i dwie osoby dorosłe. W kraju ogłoszono żałobę, a solidarność z mieszkańcami miasta wyraziło wielu prominentnych polityków, działaczy i znanych postaci ze świata show-biznesu.

Instagram Post

W gronie sław, które natychmiast potępiły bestialski atak, znalazł się pochodzący z Uvalde Matthew McConaughey . "Po raz kolejny w tragiczny sposób udowodniliśmy sobie, że nie umiemy wziąć odpowiedzialności za prawa, które otrzymaliśmy wraz z wolnością. (...) Musimy działać, aby żaden rodzic nie musiał przeżywać tego, co przeżywają obecnie rodzice zamordowanych dzieci" - podkreślił aktor w zamieszczonym na Instagramie poście.

Na tym nie poprzestał. Kilka dni temu pojechał do swojego rodzinnego miasta, by porozmawiać z dotkniętymi tragedią mieszkańcami i okazać im swoje wsparcie. McConaughey spotkał się też z przedstawicielami okręgu szkolnego Uvalde i lokalnymi politykami.

Wizyta w pogrążonym w żałobie mieście skłoniła gwiazdora do wykonania kolejnego gestu wsparcia. McConaughey i jego żona Camila Alves postanowili uruchomić specjalny fundusz pomocowy, z którego środki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów pochówków ofiar. Uvalde Relief Fund stworzony w ramach należącej do małżeństwa fundacji charytatywnej Just Keep Livin Foundation ma też zapewnić opiekę psychologiczną rodzinom zabitych, a także "zaspokoić ich pilne oraz długoterminowe potrzeby".

"Wszyscy jesteśmy głęboko wstrząśnięci tą tragiczną stratą. Podczas gdy cała społeczność zmaga się z ogromnym cierpieniem, tym, co podnosi na duchu, jest jednomyślne wsparcie okazywane rodzinom ofiar. Po początkowym etapie szoku miasto rozpoczęło organizację pogrzebów i wkroczyło w proces żałoby, który będzie kontynuowany dla ocalałych dzieci, rodzin i całej społeczności. Dołącz do nas, aby pomóc mieszkańcom Uvalde w Teksasie" - czytamy w udostępnionym prasie oświadczeniu fundacji McConaugheyów.

Instagram Post

