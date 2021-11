Popularny aktor, który w marcu tego roku zachęcał dorosłych do szczepienia się przeciw COVID-19, nie jest pewny, czy szczepić powinny się dzieci. Nie wie bowiem dokładnie, jaki będzie wpływ szczepionki na młode organizmy.

Matthew McConaughey , który jest ojcem trójki dzieci w wieku szkolnym, o swojej niepewności w tej kwestii opowiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzem "The New York Times" Andrew Rossem Sorkinem.



"Na razie nie szczepię moich dzieci. Tyle mogę ci powiedzieć. Nie mogę promować konieczności szczepienia młodszych dzieci. Chciałbym poznać więcej informacji na temat szczepionek" - wyznał. Aktor ma na myśli dopuszczone w ubiegłym miesiącu dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat szczepionki Pfizera.



Reklama

Gwiazdor filmu "Interstellar" podkreślił jednak, że jego obawy nie mają nic wspólnego z teoriami tzw. antyszczepionkowców. Wyznał jednak, że w jego rodzinie zawsze podchodzono z ostrożnością do wszelkich szczepionek. Zamiast tego jego bliscy preferują częste testowanie się na obecność koronawirusa. Spowodowane to jest również tym, że razem z rodziną aktora mieszka też jego 90-letnia matka.

Do słów McConaugheya odniósł się na antenie stacji CNN Naczelny Lekarz USA, dr Vivek Murthy.

"Szczepienia to okazja do tego, by chronić nasze dzieci. Wiele dzieci zmarło. Co smutne, setki dzieci, a nawet tysiące, są obecnie hospitalizowane. Jako ojciec dziecka, które kilka lat temu musiało zostać w szpitalu z powodu innej choroby, nie życzyłbym nikomu, aby jego dziecko też musiało być hospitalizowane" - powiedział dr Murthy.

Matthew McConaughey: Transformer 1 / 11 Jego pierwszą rolą był przemądrzały nieudacznik Wooderson w filmie "Uczniowska balanga". Rola miała być epizodem, jednak zdolności młodego aktora uczyniły ją zauważalną. Wkrótce potem przeprowadził się do Los Angeles i już wtedy prawie nie schodził z planu filmowego. Zagrał m.in. w sequelu "Teksańskiej masakry piłą łańcuchową" oraz w filmie Herberta Rossa "Chłopaki na bok". Aktor partnerował wtedy Drew Barrymore. Rolą, która pozwoliła naszemu bohaterowi wybić się na szczyty był szeryf Deeds w filmie "Samotna gwiazda" Johna Saylesa. Ta kreacja spowodowała, że zauważył go Joel Schumacher, który szukał odtwórcy głównej roli do filmu "Czas zabijania" - adaptacji powieści Johna Grishama. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Kino Świat udostępnij

Czytaj również:

Mateusz Damięcki miał raka jądra. "Było mi wszystko jedno"

Kurdej-Szatan wyrzucona z TVP i "M jak miłość". Jest oświadczenie aktorki!



Ale pomyłka! To on jest najseksowniejszym mężczyzną świata