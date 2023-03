"Oppenheimer" będzie najdłuższym filmem Christophera Nolana

"Oppenheimer" to pierwszy film Nolana wyreżyserowany dla studia Universal. Do tej pory filmowiec tworzył dla konkurencyjnego studia Warner Bros., ale zrezygnował z tej współpracy niezadowolony z tego, w jaki sposób studio zdecydowało się na premiery swoich filmów w trakcie pandemii. Najgorętsze tytuły Warnera trafiały jednocześnie do kin i na streaming. Jako zwolennik dużego ekranu, Nolan nie mógł się pogodzić z takim traktowaniem twórców filmowych.

Najnowszy film Nolana to dzieło biograficzne poświęcone nazywanemu ojcem chrzestnym bomby atomowej J. Robertowi Oppenheimerowi. Scenariusz powstał na podstawie nagrodzonej Pulitzerem książki Kaia Birda i Martina J. Sherwina zatytułowanej "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" ("Amerykański Prometeusz: Triumf i tragedia J. Roberta Oppenheimera"). Trzygodzinny metraż tego filmu oznacza, że będzie to najdłuższy film w karierze Nolana. Dotychczasowy lider tego zestawienia, "Interstellar" , trwał 169 minut.