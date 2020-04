Matt Damon spędza kwarantannę w Irlandii, gdzie utknął na początku pandemii

Czas spędza głównie w domu. A gdy z niego wychodzi, to spaceruje nad morzem, robi zakupy w supermarketach i lokalnych sklepikach, a także rozmawia z zaczepiającymi go przechodniami. A wszystko to Matt Damon robi w peryferyjnej dzielnicy Dublina. Znalazł się tam z powodu filmu, przy którym pracował. Na Zielonej Wyspie towarzyszą mu żona i cztery córki.

Matt Damon /BG004/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

W lutym Matt Damon wszedł na plan filmu "The Last Duel", którego akcja rozgrywa się w średniowiecznej Francji. To historia pojedynku między dwoma rycerzami, którzy dawnej byli przyjaciółmi. Główne role grają Damon i Adam Driver. W tym projekcie Damon jest nie tylko aktorem, ale też, wraz z Benem Affleckiem, współautorem scenariusza. Affleck również pojawi się w tej opowieści, ale jako aktor drugoplanowy. Nad projektem czuwa reżyser Ridley Scott, twórca takich dzieł jak "Obcy - 8. pasażer Nostromo", "Gladiator" czy "Łowca androidów".



Zdjęcia do filmu realizowano we Francji oraz w Irlandii. I właśnie gdy Damon pracował na Zielonej Wyspie, świat ogarnęła pandemia koronawirusa. Przerwano realizację projektu, a Damon stracił szansę na powrót do Ameryki regularnymi linami lotniczymi. Od kilku tygodni mieszka na peryferiach Dublina, w dzielnicy Dalkey.



Aktor widywany jest podczas robienia zakupów w lokalnych supermarketach, a także w trakcie spacerów nad morzem. Chętnie pozuje do wspólnych zdjęć, o które proszą go Irlandczycy. Ci są zauroczeni jego uprzejmością i serdecznością. W okolicy pojawiły się nawet plakaty, że właściciel lokalnego radia poszukuje Damona, bo chce przeprowadzić z nim wywiad.

Dla tego aktora pandemia nie jest pierwszyzną. Zmierzył się z nią już w filmie "Contagion" (2011), który opowiada o nowym śmiertelnym wirusie przenoszonym drogą kropelkową. Mimo że film początkowo przeszedł bez echa, zyskał wielką popularność teraz, w dobie walki z koronawirusem. Niedawno Damon wraz z członkami obsady tego filmu - Kate Winslet, Laurencem Fishburnem i Jennifer Ehle, wystąpił w serii filmów edukujących w kwestii Covid-19.