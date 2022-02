Pod koniec 2020 roku Warner Bros. zszokowało świat, ujawniając nową strategię polegającą na wprowadzeniu w 2021 roku wszystkich swoich filmów równocześnie do kin i na platformę HBO Max, gdzie subskrybenci mogli je oglądać bez dodatkowych opłat.



Warner Bros. było za to krytykowane. Studio Legendary Entertainment groziło nawet pozwem za internetowe premiery filmów "Diuna" oraz "Godzilla vs. Kong" . Ostatecznie sprawa jednak ucichła. Wpływ miało na to z pewnością 200 milionów dolarów wydane przez Warner Bros. na rekompensatę partnerom utraconych przychodów ze sprzedaży biletów.



Pod koniec 2021 roku Warner Bros. postanowiło, że filmy kinowe będą trafiać na HBO Max dopiero po 45 dniach. Wydawało się wtedy, że to koniec zamieszania.



Jednak w poniedziałek do sądu najwyższego w Los Angeles wpłynął pozew przeciwko Warner Bros., który złożyli przedstawiciele firmy Village Roadshow, odpowiadający za produkcję filmu "Matrix Zmartwychwstania" . Dokument zawiera wiele oskarżeń pod adresem wytwórni.

Na odpowiedź Warner Bros. nie trzeba było jednak długo czekać. "To lekkomyślny sposób Village Roadshow na uniknięcie umownego zobowiązania do udziału w rozjemstwie, które rozpoczęliśmy przeciwko nim w zeszłym tygodniu. Nie mamy wątpliwości, że sprawa zostanie rozstrzygnięta na naszą korzyść" - poinformowało studio.

Przypomnijmy, że czwarta część kultowej serii, mimo że od premiery minęło już niemal siedem tygodni, wciąż nie ma na koncie nawet 150 milionów dolarów zysków przy budżecie sięgającym 190 milionów dolarów. Village Roadshow upatruje porażki finansowej w działaniach Warnera. Według producentów, wytwórnia zamiast skupić się na reklamowaniu tytułu jako filmu kinowego, postawiła na promocję filmu na platformie HBO Max.

Zdaniem przedstawicieli Village Roadshow, przeniesienie filmów kinowych na platformy streamingowe powoduje, że producenci tracą pieniądze. Oglądanie za pośrednictwem internetu nie jest bowiem uwzględniane przy wypłacie tantiem.



"Jako dystrybutor i właściciel praw autorskich, Warner Bros. ma obowiązek rozliczania się z Village Roadshow ze wszystkich dochodów z wykorzystywanie praw autorskich filmów, a nie tylko tych, których nie można ukryć" - zaznaczono w pozwie.

