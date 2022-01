Choć "Matrix Zmartwychwstania" zarobił w miniony weekend w Chinach zaledwie 7,5 miliona dolarów, wystarczyło to, by zająć pierwsze miejsce miejscowego box-office’u. Spodziewane jest, że w sumie w tamtejszych kinach film Lany Wachowski zarobi około 15 milionów dolarów. To wynik przeciętny, ale nie niespodziewany. Seria "Matrix" nigdy nie była popularna wśród widzów chińskich kin.

"Matrix" nie jest popularny w Chinach

Poprzednie trzy filmy serii "Matrix" były jednak wyświetlane w Chinach w czasach, gdy w tym kraju nie było tak wielu kin jak obecnie. W 2000 roku pierwszy "Matrix" zarobił tam zaledwie 2,68 miliona dolarów, a dwie kolejne części przyniosły w sumie niecałe 14 milionów dolarów zysku. Obecnie możliwości chińskich kin są o wiele większe, co umożliwia bicie kasowych rekordów. To dzięki temu chińska produkcja "Bitwa nad jeziorem Changjin" została drugim najbardziej kasowym filmem ubiegłego roku na całym świecie, a trzecie miejsce tej listy zajął inny chiński film: "Hi, Mom". Lepiej od nich poradził sobie jedynie film "Spider-Man: Bez drogi do domu" .





Początek roku w chińskich kinach nie napawa jednak optymizmem. Dotychczasowe zyski są niższe o 15 proc. niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Spowodowane jest to również staraniami miejscowych władz o to, by powstrzymać rozprzestrzenienie się wariantu omikron koronawirusa, co utrudniają zbliżające się zimowe igrzyska olimpijskie, które odbędą się w Pekinie. Kina w miastach, w których odnotowano zarażenia omikronem, zostały zamknięte.

