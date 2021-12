"Matrix Zmartwychwstania" nie miał w box-office żadnej szansy w starciu z największym kasowym hitem pandemii, filmem "Spider-Man: Bez drogi do domu" . Podczas gdy kolejny film o Człowieku-Pająku zarobił już w kinach na całym świecie ponad miliard dolarów, czwarta część "Matriksa" zyskała w Ameryce Północnej 22,5 miliona dolarów w pierwszych pięciu dniach wyświetlania, z tego zaledwie 12 milionów w trakcie świątecznego weekendu. To o wiele mniej niż prognozowano. Film Lany Wachowski wyprzedził nie tylko Spider-Man, ale też animacja "Sing 2" .



Wpływ na taki wynik kasowy filmu "Matrix Zmartwychwstania" ma to, że jednocześnie z premierą kinową, trafił on również na streaming - można go obejrzeć na platformie HBO Max w krajach, w których jest ona dostępna.

"Matrix Zmartwychwstania" ratują przed klapą finansową zyski z pozostałych światowych rynków. Zarobił tam 47,3 miliona dolarów, co sprawia, że do tej pory na całym świecie zyskał w sumie niewiele poniżej 70 milionów dolarów. To jednak kwota mniejsza niż zysk osiągnięty przez film "Spider-Man: Bez drogi do domu" w samej Ameryce Północnej w drugi weekend wyświetlania. Na koncie lidera tamtejszego box-office'u znalazło się dodatkowe 85,1 miliona dolarów.

W czwartej części "Matriksa" do swoich ról z pierwszych trzech części filmu powracają Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss . Po raz kolejny uświadamiają sobie, że ich realne życie to tylko symulacja komputerowa, a oni po latach wciąż tkwią w Matriksie. Choć mają tylko przebłyski świadomości o wspólnej historii, znów ruszają do walki z maszynami o wolność i miłość.

