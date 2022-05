- Za zafundowanie nam niesamowitej emocjonalnej podróży, którą odbywamy razem z wyjątkową główną bohaterką, jakiej z początku nie lubimy, ale koniec końców nie sposób jej nie pokochać. I ten proces zmienia nas wszystkich - tak międzynarodowe jury ( Wojciech Smarzowski , Anną Pinnock, David Parfitt - uzasadniło przyznanie Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy Marianne Blicher za "Miss Viborg". Film to wzruszająca opowieść o nietypowej przyjaźni napędzana świetnymi rolami Ragnhild Kaasgaard i Isabelli Møller Hansen. Fabuła pokazuje, że nawet dwa pozornie niepasujące do siebie światy mogą mieć wspólny mianownik. Takie historie kino niezależne kocha najbardziej!

Kolejne Jjry - Kim Magnusson, laureat dwóch Oskarów, Trudie Styler, producentka filmowa i Grainne Humphreys - było pod wrażeniem ilości debiutów w konkursie polskim i z prawdziwą przyjemnością przyznało Nagrodę dFlights filmowi "Piosenki o miłości" . Ta pełna życia historia miłosna została pokazana przy użyciu wspaniałych czarno-białych zdjęć i różnorodnych mediów oraz pięknie zagrana przez głównych aktorów, Tomasza Włosoka i Justynę Święs . Obraz Tomasza Habowskiego okazał się prawdziwą walentynką dla kreatywności.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piosenki o miłości" [trailer] materiały prasowe

Na Mastercard Off Camera swoją nagrodę przyznaje również publiczność. Za najciekawszy film festiwalu uznano "Sonatę" Bartosza Blaschke .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sonata" [trailer] materiały prasowe

Nagroda dla najlepszej aktorki powędrowała do Magdaleny Żak za "Magdalenę" . Jej przekraczająca granice kreacja, portretującej skomplikowaną i złożoną postać młodej kobiety, podbiła serca jury. Pokochali ją za niuanse i pasję jaką wniosła do roli.



Z kolei nagroda dla najlepszego aktora trafiła do Adama Woronowicza . Ten wszechstronny i empatyczny aktor stworzył fantastyczne kreacje w dwóch ulubionych filmach jury. - Pokochaliśmy go za to, że potrafił nas rozśmieszyć do łez w "Teściach" , jak również za umiejętne oddanie klimatu politycznego w "Zupie nic" - uzasadniali jurorzy.



Festiwal od zawsze stawia na młodych. W tym roku Nagroda Mastercard Rising Star trafiła do Michała Sikorskiego za rolę w "Sonacie" Bartosza Blaschke.

Zwycięzcą Nagrody FIPRESCI - przyznawanej przez Międzynarodową Federacją Krytyków Filmowych - został Guðmundur Arnar Guðmundsson, twórca filmu "Beautiful Beings". Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych wyróżniła Darię Maślonę za produkcję filmu "Ucieczka na srebrny glob". Nagroda KIPA trafiła do Marty Szarzyńskiej, producentki filmu "Piosenki o miłości".

Po raz kolejny ogłoszono też laureatów konkursu #63 organizowanego z Muzeum Powstania Warszawskiego i Onet.pl. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Woińska za film "Nadzieja", drugie Małgorzata Miłek za "Lustro", która stała się jednocześnie laureatka Nagrody Specjalnej Onet.pl, trzecie miejsce zajął Adam Marciniak za "Niezależnie od wszystkiego".