Marvel znalazł nowego superbohatera? To gwiazdor "Top Gun: Maverick"

Sentry to postać stworzona przez scenarzystę Paula Jenkinsa i rysownika Jae Lee w 2000 roku. Bohater ma moce zbliżone do Supermana, co czyni go jedną z najpotężniejszych postaci w uniwersum Marvela. W przeciwieństwie do swojego odpowiednika z DC Comics ma on swoją mroczną stronę, Voida, który stara się odpowiedzieć niecnym uczynkiem za każdą dobrą rzecz, której dokona heros.

"Thunderbolts": O czym opowie film?

"Thunderbolts" to w pewnym sensie odpowiedź Marvela na "Legion samobójców" DC Studios. Film opowie o oddziale złożonym ze skompromitowanych bohaterów, najemników i złoczyńców, który zostanie wysłany na misję niemożliwą.

Gwiazdami filmu będą Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Julia Louis-Dreyfus i Harrison Ford. Reżyseruje Jake Schreier. Premiera jest zapowiadana na 25 lipca 2025 roku.