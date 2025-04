Sydney Sweeney i Michael Bay łączą siły w adaptacji popularnej gry wideo

"Out Run" autorstwa Segi ukazał się na automatach we wrześniu 1986 roku. Gra zaraz stała się jedną z największych atrakcji salonów gier. Gracz siadał za kierownicą Ferrari Testarossa, a jego celem było jak najszybsze dotarcie do ustalonego punktu. Gra okazałą się rewolucyjna za sprawą swej grafiki i muzyki. W kolejnych latach doczekała się wielu naśladowców.

Scenariusz do filmu napisze Jayson Rothwell. Sweeney zgodziła się pełnić funkcję producentki. Czas pokaże, czy wystąpi w "Out Runie". Z kolei Bay wyprodukuje film i stanie za jego kamerą. W develompent projektu jest także zaangażowane studio Sega.

Trwa sezon na adaptacje gier wideo?

Decyzja o realizacji "Out Runa" może wynikać z popularności adaptacji gier wideo w ostatnich latach. W 2023 roku "Super Mario Bros. Film" zarobił 1,363 miliarda dolarów na całym świecie. W tym roku ogromnym hitem okazała się produkcja oparta na "Minecrafcie". Film Jareda Hessa zarobił do tej pory niecałe 720 milionów dolarów na całym świece.

Z kolei serial stacji HBO oparty na grze "The Last of Us" okazał się hitem, który został także doceniony przez krytykę. Pierwszy sezon zdobył osiem nagród Emmy. Drugi miał swą premierę 13 kwietnia 2025 roku.