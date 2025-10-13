"LARP. Miłość, trolle i inne questy" to zabawna i inteligentna komedia o dojrzewaniu, pierwszej miłości, niełatwych rodzinnych relacjach oraz poznawaniu swojej wewnętrznej siły. Film jest fabularnym debiutem Kordiana Kądzieli, autora kultowego już serialu "1670". Reżyser już ponad dekadę temu nakręcił krótkometrażową produkcję "LARP", która zdobyła wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Po latach postanowił wrócić do tej historii, rozbudować ją i przenieść na wielki ekran.

LARP to terenowa wersja gier RPG, której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieści spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role. W tym niesamowitym, wymyślonym świecie Sergiusz (Filip Zaręba) jest prawdziwym herosem - męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym - już niekoniecznie. Sytuacja chłopaka komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w technikum pojawia się nowa uczennica - piękna Helena (Martyna Byczkowska), w której Sergiusz zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów (Bartłomiej Topa).

"LARP. Miłość, trolle i inne questy": uroczysta premiera filmu

Debiut fabularny Kądzieli zaprezentowany został już w ramach Konkursu Głównego podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wyróżniono kreację w wykonaniu Andrzeja Konopki w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska.

W dniu 13 października 2025 r. odbyła się uroczysta premiera filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy". Do polskich kin trafi już 17 października. Kto pojawił się na czerwonym dywanie? Zobaczcie sami!

Zdjęcie Filip Zaręba / Jacek Kurnikowski / AKPA

Zdjęcie Martyna Byczkowska / Pawel Wodzynski

Zdjęcie Michał Balicki / Jacek Kurnikowski / AKPA

Zdjęcie Edyta Olszówka / Jacek Kurnikowski / AKPA

Zdjęcie Bartłomiej Topa / Jacek Kurnikowski / AKPA

