Marlene Dietrich , aktorka i piosenkarka, urodziła się 27 grudnia 1901 roku w Schoenebergu (obecnie dzielnica Berlina). W latach 20. występowała w Niemczech jako artystka kabaretowa, grała też niewielkie role w filmach niemych. W kabarecie wypatrzył ją reżyser Josef von Sternberg, a następnie obsadził w "Błękitnym aniele" (1930). Wcieliła się tam w postać piosenkarki Loli Loli, w której zakochuje się znacznie starszy od niej profesor Immanuel Rath. Zaśpiewała ponadto w tym filmie jedną ze swoich najsłynniejszych piosenek - "Falling in Love Again".



"Błękitny anioł" stał się przełomowym dla kariery Dietrich. Po jego sukcesie aktorka wyjechała razem z von Sternbergiem do Stanów Zjednoczonych. Wspólnie nakręcili tam film "Maroko" (1930), w którym Dietrich wystąpiła u boku Gary'ego Coopera. Za rolę w produkcji otrzymała nominację do Oscara. Był to początek jej światowej kariery.

Zdjęcie Marlene Dietrich na planie w 1935 roku / General Photographic Agency/Getty Images / Getty Images

Marlene Dietrich: Kariera w USA

Swoje dalsze losy Dietrich postanowiła związać z USA (w 1937 r. otrzymała obywatelstwo amerykańskie), na co wpływ miało m.in. dojście Hitlera do władzy w Niemczech.

Urodziłam się Niemką i zawsze Niemką pozostanę. Musiałam jednak zmienić obywatelstwo, kiedy do władzy doszedł Hitler. Ameryka przyjęła mnie na swoje łono, gdy nie miałam już ojczyzny, która zasługiwałaby na to miano powiedziała później.

Podczas II wojny światowej Dietrich starała się wspierać żołnierzy amerykańskich, występując dla nich. Odważna, otwarcie sprzeciwiająca się Hitlerowi, została wówczas w rodzinnych Niemczech potępiona.

Do czasów wojennych odnoszą się niezapomniane piosenki wykonywane przez Dietrich: "Lili Marleen" (pierwszą wykonawczynią tego utworu, w 1939 r., była Niemka Lale Andersen) i "Where Have All the Flowers Gone"."Lili Marleen", piosenkę niemiecką, przetłumaczoną na prawie 30 języków, podchwycili podczas II wojny żołnierze z różnych krajów i śpiewali ją po obu stronach frontu. Dietrich, wykonując "Lili Marleen", przyczyniła się do spopularyzowania wojennego szlagieru.

Piosenka "Where Have All the Flowers Gone" napisana została już po wojnie, w 1955 r., przez Amerykanina Pete'a Seegera. Marlene Dietrich śpiewała ją w trzech językach, po angielsku, niemiecku ("Sag mir wo die Blumen sind") i francusku. W Polsce piosenkę tę wykonywała Sława Przybylska (w polskim tłumaczeniu pt. "Gdzie są kwiaty z tamtych lat?").

Marlene Dietrich: Uhonorowana w USA

Za swą działalność podczas wojny Marlene Dietrich otrzymała najwyższe odznaczenie cywilne w USA, Medal Wolności (1947). Francja odznaczyła ją z kolei Legią Honorową (1950).



Zachowała się podczas wojny w sposób niezwykły. Demonstracyjnie, z pełną świadomością, że jej nazwisko i pozycja mają ogromne znaczenie, że jest jak sztandar w tej sprawie, i była w tym krańcowo konsekwentna. Bardzo ją za to szanuję i uważam, że jej zachowanie i postępowanie to jeden z ważniejszych gestów stulecia napisała o Dietrich w swoim felietonie Krystyna Janda.

Po wojnie Dietrich koncertowała na całym świecie (w latach 60. m.in. w Polsce) i grała w filmach. Do jej najsłynniejszych kreacji, oprócz tych w "Błękitnym aniele" i "Maroku" należą role w filmach: "Szanghaj Ekspres" (1932), "Świadek oskarżenia" (1957), "Wyrok w Norymberdze" (1961).

Marlene Dietrich: Słynne cytaty

Do dziś cytowane są wypowiedzi Dietrich, które przeszły do historii.

Ludzie, którzy mnie oglądają, przypominają widzów na meczu tenisowym, z tą tylko różnicą, że ich głowy nie poruszają się z lewa na prawo, lecz z dołu do góry

Najpiękniejsze kobiety mają najmniejsze szanse na zdobycie wartościowego mężczyzny

Prawie każda kobieta byłaby chętnie wierna, problemem jednak jest to, by znaleźć mężczyznę, któremu można dochować wierności

Kilkanaście ostatnich lat życia Marlene Dietrich, walcząc z chorobą, spędziła samotnie w apartamencie w Paryżu. Zmarła w Paryżu 6 maja 1992 roku, w wieku 90 lat.



Zdjęcie Marlene Dietrich w 1935 roku / Getty Images

Zdjęcie Marlene Dietrich chowająca się pod stołem (Nowy Jork, 1967) / Santi Visalli/ Getty Images / Getty Images