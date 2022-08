Tajemnicza śmierć Marilyn Monroe

Marilyn Monroe znaleziono martwą 5 sierpnia 1962 w domu w Brentwood w Los Angeles. Leżała naga na łóżku ze słuchawką telefoniczną w dłoni. Przyczyną zgonu, według protokołu z sekcji zwłok, było przedawkowanie środków nasennych (barbituranów), choć nadal niewyjaśnione są ostatecznie tajemnicze okoliczności jej śmierci, zwłaszcza że aktorka romansowała zarówno z Johnem F. Kennedym, jak i jego bratem, Robertem F. Kennedym i mogła mieć dostęp do tajemnic państwowych.

Hipotezy na temat życia i śmierci mnożą się z każdą rocznicą urodzin Marilyn Monroe. W chwili śmierci miała zaledwie 37 lat, więc gdyby żyła, wciąż miałaby wiele do powiedzenia na temat swojej bujnej kariery.

Oprócz filmów pozostały po niej "Fragmenty" - zbiór niepublikowanych wcześniej prywatnych zapisków aktorki, jej przemyśleń, wierszy, listów do kolejnych psychoanalityków, które tworzą niezwykły portret wrażliwej, inteligentnej kobiety - diametralnie różny od tego, jaki dla potrzeb opinii publicznej wykreowały media.

Marilyn Monroe: Jej życie to historia na film

Jej życie to historia hollywoodzkiego Kopciuszka. Wychowywana w rodzinach zastępczych i domu dziecka, symbol seksu z wysokim ilorazem inteligencji. Dla Normy Jeane Mortenson najważniejszą życiową rolą była kreacja Marilyn Monroe, ale jak sama kiedyś przyznała: "Lubi nią być tylko na chwilę".



American Film Institute umieścił ją na szóstym miejscu na liście największych aktorek wszech czasów, wciąż stanowi cudowny fenomen XX wieku i trudną do odkrycia tajemnicę, choć stała się tematem pond 600 książek, niezliczonej liczby artykułów, ponad 40 filmów biograficznych i dokumentalnych, sztuk teatralnych, powieści i piosenki Eltona Johna.

Stworzyła kreacje filmowe, które przeszły do historii kina. Jej niezapomniane role pochodzą z filmów: "Pół żartem, pół serio", "Słomiany wdowiec", "Mężczyźni wolą blondynki", "Książę i aktoreczka", "Przystanek autobusowy", "Skłóceni z życiem". Wraz z rozkwitem kariery pogłębiały się jej problemy z bezsennością, tremą i niską samooceną, co skutkowało tym, że coraz śmielej sięgała po alkohol i leki.

"Marilyn Monroe była legendą. Swoim życiem stworzyła mit o tym, co biedna dziewczyna, pozbawiona wsparcia, może osiągnąć. Dla całego świata stała się symbolem ponadczasowej kobiecości" - powiedział o niej w mowie pożegnalnej Lee Strasberg.

Według drugiego męża gwiazdy, Arthura Millera, była ona "najbardziej kobiecą kobietą", jaką można sobie wyobrazić. Wciąż nie wiemy wszystkiego na temat jej tragicznego życia, nieudanych małżeństw i ostatecznie niespełnionej kariery aktorskiej, którą przerwała nagła śmierć - do dziś nie wiadomo zresztą, czy samobójcza.

"Nigdy nie mogłam pogodzić się z kreowaniem mnie na symbol seksu. Z seksu uczyniono przedmiot. Nienawidzę myśli, że mam być przedmiotem" - powiedziała kiedyś Monroe.

"Tajemnice Marilyn Monroe. Nieznane nagrania": Ostatnie dni życia aktorki

Pod koniec kwietnia na platformę Netflix trafił dokument " Tajemnice Marilyn Monroe. Nieznane nagrania" , będący rekonstrukcją ostatnich tygodni, dni i godzin życia Marilyn Monroe. Z filmu wynika, że okoliczności śmierci Monroe zostały zatuszowane, a powiązany z tym miał być brat prezydenta USA, Robert Kennedy.

Film ujawnia również nieznane dotąd taśmy, które zgromadził pisarz Anthony Summers w trakcie pracy nad książką "Bogini. Tajemnice życia i śmierci Marilyn Monroe". Autor przeprowadził wówczas tysiące wywiadów z ludźmi z najbliższego otoczenia Marilyn Monroe.



W filmie o aktorce mówią reżyserzy, aktorzy, wizażyści, przyjaciele, lekarze, a nawet jej gosposia. W dokumencie widzowie mogą usłyszeć oryginalne głosy między innymi: Johna Hustona, Jane Russell, Billy'ego Wildera, psychologa Marilyn Monroe - doktora Ralpha Greensona z rodziną i dziennikarza Billa Woodfielda - przyjaciela aktorki.

Sporo uwagi w dokumencie twórcy poświęcają jej zdrowiu psychicznemu. Przytaczanych jest dużo wypowiedzi rodziny Greensona, psychiatry aktorki, który w ostatnich latach życia był jej najbliższym przyjacielem. Lekarz twierdził, że gwiazda cierpiała na syndrom odrzuconego dziecka - wychowała się w kilku sierocińcach i rodzinach zastępczych i desperacko pragnęła mieć rodzinę.

W filmie opowiada się też oczywiście o romansach Marilyn Monroe z braćmi Kennedy - Johnem i Robertem. Z taśm Anthony'ego Summersa wynika, że ich relacja z aktorką trwała latami, a hollywoodzka gwiazda była podsłuchiwana zarówno przez służby specjalne, jak i prywatnych detektywów, którzy chcieli zaszkodzić rodzinie Kennedych.



Gosposia aktorki powiedziała w rozmowie z Summersem, że na kilka godzin przed śmiercią Monroe w jej domu był Robert Kennedy - ówczesny prokurator generalny USA. Podobno para tak się pokłóciła, że musieli interweniować ochroniarze polityka. Film Emmy Cooper rzuca nowe światło na życie Marilyn Monroe i próbuje zrekonstruować ostatnie chwile jej życia. Niemniej okoliczności śmierci aktorki wciąż pozostają niewyjaśnione.

