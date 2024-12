Maria Zbąska najlepszą reżyserką Ekran Toronto Film Festival

Maria Zbąska z kolejną nagrodą za "To nie mój film"

Maria Zbąska , autorka produkcji "To nie mój film" , została uhonorowana kolejną nagrodą - tym razem wybrano ją najlepszą reżyserką podczas Ekran Toronto Film Festival - to Festiwal Polskich Filmów, który do 15 lat odbywa się w tym kanadyjskim mieście.



We wrześniu jej debiutancka produkcja zdobyła Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Potem "To nie mój film" został doceniony na kilku międzynarodowych festiwalach : w Luksemburgu (19 października), Salonikach w Grecji (10 listopada) i czeskiej Pradze (16 listopada).



Najlepszym filmem festiwalu w Toronto została wybrana "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna, a w kategoriach aktorskich zwyciężyli Sandra Drzymalska za rolę w "Simonie Kossak" i Jakub Gierszał w "Białej odwadze" - więcej informacji o nagrodzonych znajdziesz tutaj .



"To nie mój film": błyskotliwy i zabawny

"Ten związek przypomina kabel od ładowarki, który pogryzł pies... Niby ładuje, ale to nie ma prawa działać" - w ten sposób bohaterka "To nie mój film", Wanda podsumowuje swoją wieloletnią relację z Jankiem. Wspólnie podejmują ostatnią próbę ratowania związku i wyruszają w podróż wzdłuż zimowego wybrzeża Bałtyku.

"Film jest błyskotliwą i zabawną ilustracją związku z metaforami, które nie drażnią pretensjonalnością. (...) Nie byłoby jednak sukcesu tej opowieści, gdyby nie świetne role Sztabińskiego i Chabiery. Jest chemia w tym duecie" - pisał w swej recenzji na naszych łamach Łukasz Adamski .

"Film jest również pięknie sfotografowany przez Zbąską, która jako operatorka myśli przecież obrazem. Bałtyk, klify i plaża są w przemyślany wizualnie sposób pokazane, ale też tworzą symbiozę ze stanem emocjonalnym dwójki bohaterów. (...) Wszyscy możemy się w tym filmie przejrzeć, jak w tafli spokojnej wody, choć tutaj Bałtyk szaleje".

Film od 25 grudnia będzie można oglądać na ekranach polskich kin. Dystrybutorem "To nie mój film" jest firma Mówi Serwis.