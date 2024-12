Zdobywca Oscara martwi się o przyszłość kina. "Mamy wielki problem"

Aktor uderza w platformy streamingowe. "Mamy wielki problem"

Gwiazda "Skazanych na Shawshank" i zdobywca Oscara za "Rzekę tajemnic", Tim Robbins, powiedział niedawno w rozmowie dla The Guardian, że martwi się o przyszłość branży filmowej. Mężczyzna zauważył, że to algorytmy mają ogromny wpływ na wybory widzów. W większości przypadków podsuwa on jednak te same produkcje, bazujące na scenariuszach, którym daleko do oryginalności.

"Wejdźcie na Netflix i zobaczcie, jakie filmy tam pokazują. I mówicie mi, że to jest przyszłość kina? No to mamy wielki problem" - stwierdził.

Co ciekawe, Robbins występuje obecnie w serialu science-fiction Apple TV+, "Silo”

Tim Robbins: wciąż ma nadzieję, że dobre kino się obroni

W trakcie tej samej rozmowy aktor przyznał, że wciąż widzi światełko w tunelu. Za przykład posłużyła kultowa produkcja "Skazani na Shawshank”, która trafiła do kin 30 lat temu. W momencie pojawienia się jej na wielkim ekranie, wielu widzów nie wykazywało żadnego zainteresowania.

"Później trafił na kasety VHS, a Ted Turner pokazał go na swoim kanale telewizyjnym [Turner Classic Movies]. To wszystko zmieniło. Teraz uwielbiają go wszyscy. Jest na szczycie listy najlepszych na portalu IMDb. Z tego powodu wiem, że dobry film czy dobry serial przetrwa. To, czy jest hitem kasowym, czy nie, jest nieważne w porównaniu z tym, co sądzą o nim ludzie 10,15 czy 20 lat po premierze" - podsumował.

Zdjęcie "Skazani na Shawshank" / Castle Rock Entertainment/Collection Christophel/East News / East News

