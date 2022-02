Bo w niej jest seks...

W pod koniec 2021 roku, 30-letnia Maria Dębska zrobiła furorę swoim występem w kinowej produkcji "Bo we mnie jest seks". Aktorka wcieliła się w seksbombę czasów PRL-u - artystkę Kalinę Jędrusik, której muzyczny hit nosi ten sam tytuł, co film. Maria Dębska musiała sprostać arcytrudnemu zadaniu, aby odwzorować kokieteryjny sposób bycia Kaliny Jędrusik, a jednocześnie dać poznać widzom niedoścignioną, fascynującą aktorkę i piosenkarkę, za jaką była uważana ta czołowa skandalistka oraz seksbomba lat 60. i 70. XX wieku w Polsce. W tym celu Maria Dębska przybrała na wadze prawie 9 kg. To ogromna metamorfoza!

Przytyć i czuć się seksy?

Aktorka przyznała, że nie było łatwo jej przytyć, gdyż przez wiele lat trzymała dietę. Ale wiedziała, że rola Kaliny Jędrusik wymaga poświęceń. Co więcej, Maria Dębska zdradziła, że jej trenerka także była zaniepokojona faktem, iż gwieździe tak trudno przybrać kilka dodatkowych kilogramów. Artystka sama wyznała, że konieczne było przytyć i mieć się z tym faktem seksownie. Ale najistotniejsze, że nowe ciało Marii Dębskiej bardzo się jej podobało. Czuła się - i wyglądała - świetnie z nadprogramowymi kilogramami!



Kim była Kalina Jędrusik...? Nie tylko kokietką...

Słynna polska aktorka teatralna i filmowa, także piosenkarka. Urodziła się 1930 roku. Zyskała rozgłos w 1976 roku, występując w duecie z Violettą Villas w Stanach Zjednoczonych dla tamtejszej Polonii. Głównie grywała na deskach teatrów i w teatrze telewizji. W latach 1960-1966 występowała w Kabarecie Starszych Panów. Miano ikony seksu przylgnęło do niej za sprawą piosenki "Bo we mnie jest seks". Kalina Jędrusik miała świadomość swego uroku, dlatego korzystała z dobrodziejstw głębokich dekoltów, eksponując kobiece kształty i kokietując męską część publiczności "omdlewającym" półszeptem.

Utalentowana artystka vs. intrygująca kochanka

Kalina Jędrusik jako aktorka filmowa została zapamiętana z ról: Lucy Zuckerowej w "Ziemi obiecanej" w reżyserii Andrzeja Wajdy, gdzie zagrała u boku aktora Daniela Olbrychskiego, czy wcielenia w Joannę Chmielewską w "Lekarstwie na miłość" Jana Batorego. Była żoną pisarza Stanisława Dygata, z którym prowadziła małżeństwo otwarte. Stąd liczne romanse Kaliny Jędrusik, między innymi z: aktorem Tadeuszem Plucińskim, kompozytorem Wojciechem Gąssowskim i sportowcem Włodzimierzem Sokołowskim. Artystka zmarła w 1991 roku z powodu ataku astmy oskrzelowej na tle uczuleniowym na sierść kota.

Nieco o kulisach filmu...

Produkcja "Bo we mnie jest seks" przybliża burzliwe losy Kaliny Jędrusik, która często była przyrównywana do Marilyn Monroe. W postać ikonicznej Kaliny Jędrusik wcieliła się aktorka Maria Dębska. W filmie możemy również ujrzeć plejadę polskich artystów, takich jak: Krzysztof Zalewski, Leszek Lichota, czy Borys Szyc. To biograficzno-obyczajowe dzieło kręcono w Warszawie, a okres zdjęciowy trwał od listopada 2019 roku do lutego 2020 roku. Krytycy wypowiadali się różnorodnie na temat produkcji, niektórzy prosto z mostu krytykowali hit reżyserki Katarzyny Klimkiewicz, inni bronili obrazu.



Parę słów o Marii Dębskiej

To aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Za wcielenie się w Kalinę Jędrusik otrzymała nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za pierwszoplanową rolę kobiecą w filmie. Wystąpiła m.in. w takich produkcjach jak: "Zabawa, zabawa", "Cicha noc" w reżyserii Piotra Domalewskiego, czy "Moje córki krowy" w reżyserii swej matki - Kingi Dębskiej. Zagrała również w serialu "Barwy szczęścia" jako Jaga, wcieliła się w Weronikę Nowacką w serialu "W rytmie serca" oraz Zosię Joachim w serialu "Wojenne dziewczyny". Natomiast od 2021 roku gra Wiktorię w serialu "Kuchnia".

Autor: Zuzanna Bartuś

