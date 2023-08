Margot Robbie jako Kylie Minogue?

"Moją faworytką jest Margot Robbie . Byłaby wymarzoną kandydatką, choćby ze względu na swój australijski akcent" - tak Kylie Mingue odpowiedziała w wywiadzie dla serwisu "E! Entertainment" na pytanie, kto powinien ją zagrać w hipotetycznej filmowej biografii piosenkarki.



To, że piosenkarka wskazała na gwiazdę "Legionu samobójców" nie powinno nikogo dziwić. Margot Robbie jest nie tylko jedną z najbardziej rozchwytywanych hollywoodzkich aktorek, ale też przede wszystkim jest Australijką, tak jak Kylie. Obie łączy też to, że występowały w australijskiej operze mydlanej "Sąsiedzi". Tyle że nigdy nie spotkały się na planie, bo występowały w różnych latach.

W tym samym wywiadzie Minogue spytano również o to, z jaką gwiazdą najchętniej nagrałaby wspólną piosenkę. Artystka wyjawiła, że chciałaby wejść do studia z Beyonce lub Rihanną, ucieszyłaby ją też współpraca z amerykańskim zespołem rockowym The Killers. "Większość współprac, w które weszłam, wzięło się stąd, że ktoś mnie zaprosił, więc nie musiałam się zastanawiać, do kogo bym się odezwała. Ale z kimkolwiek pracuję, to zawsze mogę się czegoś nauczyć" - stwierdziła.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Margot Robbie ujawniła, że po premierze "Wilka z Wall Street" rozważała porzucenie aktorstwa. Powodem było nadmierne zainteresowanie mediów jej osobą. "To, co działo się na wczesnym etapie mojej kariery, było dość okropne. Pamiętam, jak powiedziałam mamie: 'Wiesz, chyba nie chcę dłużej tego robić'. A ona spojrzała na mnie z powagą i odparła: 'Kochanie, myślę, że na to jest już za późno'. Wtedy zrozumiałam, że jedyna słuszna droga prowadzi naprzód" - zdradziła w rozmowie z "Vanity Fair".

Margot Robbie: Droga na szczyt 1 / 13 Margot Robbie urodziła się 2 lipca 1990 roku w Dalby w Australii. Już w szkole mocno interesowała się aktorstwem, a w wieku zaledwie 17 lat przeprowadziła się do Melbourne, by móc częściej brać udział w przesłuchaniach do ról. Pierwszy casting poszedł jej świetnie - wygrała go, chociaż nie miała wtedy agenta. W 2008 roku wzięła udział w przesłuchaniu do nowej roli w popularnej australijskiej operze mydlanej "Sąsiedzi". Robbie myślała, że poszło jej fatalnie, dlatego nie czekając na wyniki castingu, udała się na wakacje. Będąc w Kanadzie, dowiedziała się, że wygrała - tym samym musiała czym prędzej wracać do Australii, by stawić się na planie. Źródło: Getty Images Autor: Lucas Dawson

W 2023 roku na kinowe ekrany trafiły aż trzy produkcje z udziałem Robbie. W "Babilonie" Damiena Chazelle'a, opowieści o złotych latach Hollywood, wcieliła się w postać aspirującej aktorki Nellie LaRoy, która marzy o karierze na dużym ekranie.

Aktorkę mogliśmy oglądać także w niewielkiej roli w filmie Wesa Andersona "Asteroid City" , jednak najważniejszą premierą roku jest dla niej z pewnością "Barbie" Grety Gerwig, która bije obecnie w kinach na całym świecie rekordy popularności.